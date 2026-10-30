Patrimônio em nome de 'laranjas' e também no exterior

As apurações apontam indícios de uma rede patrimonial formada por imóveis de alto padrão, aeronaves executivas, veículos de luxo e empresas registradas em nome de familiares, colaboradores próximos e terceiros formalmente desvinculados do núcleo investigado.

A Polícia Federal também levantou indícios de uso recorrente de dinheiro em espécie e de movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a rastreabilidade esperada. As investigações apontam ainda para o possível emprego de empresas nacionais e estrangeiras. Essas estruturas estariam entre os mecanismos utilizados para movimentar recursos e dificultar o rastreamento da origem e da destinação dos valores suspeitos.

Outro ponto é a possível utilização de entidades religiosas e holdings patrimoniais para desvincular formalmente a titularidade de bens de elevado valor econômico dos integrantes do grupo. A suspeita é de que essas estruturas possam ter sido empregadas para dificultar a identificação dos vínculos entre os investigados e os ativos patrimoniais apurados.