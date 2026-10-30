Avenida Ministro Edgar Romero precisou ser interditada nos dois sentidos

Devido à operação, a Av. Ministro Edgar Romero precisou ser interditada temporariamente em ambos os sentidos, na altura da estação BRT Otaviano, em Madureira. O trânsito ficou congestionado desde a Av. Vicente de Carvalho. No sentido Vaz Lobo, houve retenção a partir da estação BRT Mercadão de Madureira.

A PM destacou que a interdição da via, feita por agentes do 9º BPM (Rocha Miranda), ocorreu para garantir a segurança da população. A Companhia Municipal de Transportes Coletivos (Mobi-Rio) informou que, durante a ação policial, as linhas de BRT 42 (Madureira x Galeão - parador) e 46 (Alvorada x Penha - expresso) circularam com intervalos irregulares.

O Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio (Rio Ônibus) ressaltou que 11 linhas de coletivos municipais sofreram impactos por causa da interdição. A operação começou a normalizar por volta das 11h10.

No setor de saúde, uma unidade municipal de Atenção Primária da região suspendeu as atividades externas no território, como as visitas domiciliares. Na área de educação, quatro escolas do Complexo da Serrinha foram impactadas.