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Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas destaca gol mais bonito de 2026

Dos 435 gols marcados na edição 2026 do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol, três foram selecionados para concorrer como o mais bonito da temporada no Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. Os finalistas da categoria foram revelados nesta sexta-feira (30).

O golaço vencedor será anunciado no próximo dia 15 de novembro, em cerimônia no Museu do Futebol, em São Paulo. Na ocasião, também serão conhecidos os ganhadores das demais categorias: Craque da Torcida, Jogadora Revelação, Melhor Treinador(a), Melhor Jogadora, Artilheira, Gol Mais Bonito, Melhor Departamento de Futebol Feminino e Futebol Feminino Contra o Feminicídio.

Em 28 de abril, pela oitava rodada do Brasileirão, Camila Pini brilhou na vitória do Grêmio sobre o Bahia, por 2 a 0, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana (BA). Aos 51 minutos da etapa final, a meia viu Yanne adiantada e cobrou falta rapidamente, antes da linha do meio-campo. A bola foi direto ao gol. O chute encobriu a goleira e decidiu o triunfo.

Mais adiante, na 11ª rodada, o Cruzeiro venceu o Corinthians por 3 a 2 na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), no dia 18 de maio. No terceiro gol das Cabulosas, aos 37 minutos do segundo tempo, a volante Pri Back foi acionada na entrada da área e chutou no ângulo direito da goleira Lelê, garantindo os três pontos ao time mineiro.

O Timão respondeu no primeiro jogo das quartas de final, diante do mesmo Cruzeiro. Nos acréscimos da segunda etapa, a atacante Vic Albuquerque matou a bola no peito e, de fora da área, acertou o ângulo esquerdo da goleira Cláudia. O gol decidiu a vitória corintiana por 1 a 0 na Arena Independência, em Belo Horizonte, em 3 de outubro.

 

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