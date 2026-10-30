Após tiroteio, PM mantém ocupação no Complexo da Serrinha e Primavera

A Polícia Militar mantém uma ocupação no Complexo da Serrinha e Primavera, em Madureira, na Zona Norte, nesta sexta-feira (30), após intensos tiroteios que resultaram em ônibus e carros incendiados, vias interditadas e impactos nos serviços de saúde e educação. Os confrontos também terminaram com a prisão de dois homens apontados como líderes do Terceiro Comando Puro (TCP).





Segundo a corporação, agentes do Batalhão de Choque e do 2º Comando de Policiamento de Área estão ocupando as comunidades desde o fim da operação desta quinta-feira (29). A medida ocorre por tempo indeterminado e tem como objetivo conter a disputa territorial nas localidades.

LEIA MAIS: FOTOS: Bope tenta avançar na Serrinha em meio a tiroteios e barricadas Segundo a corporação, agentes do Batalhão de Choque e do 2º Comando de Policiamento de Área estão ocupando as comunidades desde o fim da operação desta quinta-feira (29). A medida ocorre por tempo indeterminado e tem como objetivo conter a disputa territorial nas localidades.

No início desta tarde (30), três ônibus foram utilizados como barricadas, na Av. Monsenhor Félix, em Irajá e na Rua Silva Vale, em Cavalcanti. Um dos veículos já foi liberado do local. No momento, sete linhas estão com impactos nas regiões.

Ônibus em barricadas

B27108 - 774 Madureira x Jardim América

B27184 - 774 Madureira x Jardim América

B11578 - 908 Term. Deodoro x Bonsucesso



Linhas impactadas

712 Irajá x Cascadura

774 Madureira x Jardim América

SV774 Madureira x Jardim América

775 Madureira x Jardim América

918 Bangu x Bonsucesso

926 Senador Camará x Penha

908 Term. Deodoro x Bonsucesso

Presos na operação

Conhecidos como "Da Nike" e "Atentado", os dois foram encontrados escondidos em uma casa na comunidade e acabaram encurralados por policiais do 9º BPM (Rocha Miranda). Já em Cavalcanti, um homem morreu após um confronto.



De acordo com a PM, "Da Nike" possui seis anotações criminais, enquanto "Atentado" acumula 24. Com eles, os agentes apreenderam dois fuzis, duas granadas e seis carregadores. Além disso, dois veículos foram recuperados.

Cenário de tensão



Carros incendiados, pneus usados para impedir a passagem de blindados da Polícia Militar e agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) tentando avançar pela comunidade. Esse foi o cenário presenciado por moradores e comerciantes da Serrinha durante a manhã e a tarde de quinta-feira (29).

Para garantir a segurança dos moradores, agentes do 9º BPM chegaram a interditar temporariamente a Av. Edgar Romero. Posteriormente, criminosos lançaram um artefato explosivo por meio de um drone contra as equipes, mas nenhum policial ficou ferido.



Em resposta à operação, criminosos ainda atravessaram um ônibus e uma carreta na via. Na ocasião, três suspeitos foram detidos tentando interceptar coletivos para obstruir a via.



Imagens feitas pelo O DIA revelaram a situação na região. Segundo relatos, o clima era de tensão, com constantes barulhos de tiros. Durante um dos confrontos, policiais do Bope chegaram a se abrigar em um imóvel para se proteger dos disparos.

No setor de saúde, uma unidade de Atenção Primária da região suspendeu as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares. O atendimento presencial funcionou normalmente, conforme nota enviada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).



Na área de educação, quatro escolas do Complexo da Serrinha foram impactadas, segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME)



A região é controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP).