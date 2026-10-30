Adolescente é morto dentro de casa; padrasto é apontado como suspeito

O adolescente N. R. C., de 17 anos, foi encontrado morto dentro de casa, na Rua Tenente Coronel Muniz de Aragão, no bairro do Anil, na Zona Sudoeste, na noite desta quinta-feira (29). A mãe da vítima aponta o padrasto como principal suspeito do crime.

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De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas para verificar uma ocorrência de homicídio na região. Segundo as primeiras informações colhidas no local, a mãe do jovem acionou os agentes e informou que seu marido seria o autor do homicídio, que ocorreu após uma discussão familiar. O suspeito ainda não foi localizado.

A morte causou revolta entre familiares e amigos, que usaram as redes sociais para lamentar o caso e prestar homenagens ao adolescente. Ainda segundo parentes, o jovem teria sido esfaqueado. Ele completaria 18 anos na próxima terça-feira (3).

"O sentimento de revolta é enorme, eu não sei nem o que dizer diante dessa situação toda. É triste e revoltante", disse a madrinha da vítima.

"Muita covardia o que fizeram contigo, menor. Moleque tinha um sonho na música, só tinha 17 anos… Vai deixar saudades. Que Deus te receba da melhor forma", comentou um amigo.

"Nem dá pra acreditar, ontem o moleque todo feliz com o trabalho novo, iria comemorar o aniversário agora, tem que pegar esse maluco", afirmou outro conhecido.

"Você estava todo feliz ontem que comprou roupa nova pra sair, que iria fazer aniversário nesse mês, que isso, mano. Esse cara tem que pagar", lamentou mais um amigo.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Testemunhas são ouvidas e outras diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do crime.

Polícia investiga morte de pensionista que estava desaparecida



A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de Rosângela Severiano da Silva Fonseca, de 56 anos. Ela foi encontrada morta, na sexta-feira (23), em uma estrada de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, após desaparecer no dia 16 de outubro. O sepultamento dela aconteceu, nesta quinta-feira (29), no Cemitério de Irajá, Zona Norte do Rio.

Entre as linhas de apuração estão a venda da casa e do carro da pensionista durante o período em que estava desaparecida. Ela também teve os pertences pessoais encontrados em sacos de lixo.



Os investigadores apreenderam celulares de pessoas ouvidas no caso e analisam o conteúdo dos aparelhos. O veículo da vítima também está sob investigação. O caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho) e encaminhado à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). A investigação busca esclarecer o que aconteceu com a mulher durante os dias em que esteve desaparecida e verificar as circunstâncias das negociações envolvendo seus bens.

Um homem investigado no caso, que teria um relacionamento com a vítima, afirmou ter comprado a casa e o carro de Rosângela. Segundo a polícia, ele alegou que o negócio foi acertado verbalmente com a pensionista e que utilizou dinheiro emprestado para pagar pelos bens.