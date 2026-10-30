Alunos da Escola de Música de Brasília se apresentam na Rádio MEC

A atração vai ao ar nesta sexta-feira (30), às 17h, apresentando um concerto que reúne jovens talentos das Bandas Mirins e das práticas de Conjunto de Sopros da escola.
Sob a regência do professor e maestro Wagner Lopes, os alunos, em diferentes etapas de formação, tocam um repertório diversificado, que passeia por clássicos do cinema e obras de referência para formações de sopros.
Repertório
Banda Mirim Intermediária: Jurassic Park (John Williams, arr. Michael Sweeney) e Piratas do Caribe (Klaus Badelt, arr. Michael Sweeney).
Banda Mirim Avançada: Accidentally in Love (Counting Crows, arr. Michael Sweeney) e Missão Impossível (Lalo Schifrin, arr. Michael Sweeney).
Prática de Conjunto de Sopros (Vespertino): Celtic Air and Dance (Michael Sweeney), Rock, River, Tree (Michael Sweeney) e Galaxies (P. Graham).
Prática de Conjunto de Sopros (Matutino): Down to the River (Michael Sweeney) e Yorkshire Ballad (James Barnes, arr. Clarence E. Barber).
Sobre a Rádio MEC
Conhecida de norte a sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.
A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.
A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.
Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.
Serviço
Sala de Concerto – Bandas Mirins e Práticas de Conjunto de Sopros – Escola de Música de Brasília – Sexta-feira, dia 30/10, às 17h, na Rádio MEC
Rádio MEC na internet e nas redes sociais
Site: https://radiomec.ebc.com.br
Instagram: https://www.instagram.com/radiomec
Spotify: https://open.spotify.com/user/radiomec
YouTube: https://www.youtube.com/radiomec
Facebook: https://www.facebook.com/radiomec
X: https://x.com/radiomec
WhatsApp: (21) 99710-0537
Como sintonizar a Rádio MEC
Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz
Belo Horizonte: FM 87,1 MHz
Brasília: FM 87,1 MHz e AM 800 kHz
Parabólica - Star One C2 - 3748,00 MHz - Serviço 3
Celular - App Rádios EBC para Android e iOS