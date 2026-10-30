Fabíola Corrêa pede demissão do SBT após quase dois anos: 'Decisão difícil e dolorosa'

A jornalista Fabíola Corrêa anunciou na última quinta-feira, 29, sua saída do SBT após quase dois anos na emissora. A apresentadora do SBT Notícias contou que pediu demissão depois de meses de reflexão sobre a decisão.

Em entrevista ao portal Notícias da TV, Fabíola afirmou que passou por situações difíceis nos bastidores do canal e que esses episódios pesaram na escolha de encerrar o vínculo profissional. A jornalista, no entanto, não entrou em detalhes sobre o que aconteceu.

A saída também foi comunicada por ela nas redes sociais. Na publicação, a apresentadora explicou que partiu dela a decisão e antecipou que pretende seguir trabalhando com comunicação, embora ainda não tenha revelado os detalhes do próximo projeto.

"Hoje encerro meu ciclo no SBT. Os últimos meses me fizeram olhar para mim. Entendi que era hora de fazer uma escolha. A decisão foi minha. Difícil e dolorosa, mas necessária", escreveu.

Fabíola também ressaltou que não pretende deixar o jornalismo e destacou os mais de 20 anos de experiência na área. Segundo ela, uma nova etapa profissional já está em andamento.

"Não estou abandonando o jornalismo. Muito menos tudo o que ele me ensinou. Estou levando comigo mais de 20 anos de experiência em comunicação, conteúdo, histórias e pessoas para viver algo diferente. E esse próximo capítulo, na verdade, já começou. Ainda não vou contar qual é. Nos próximos dias, volto aqui para dividir a novidade", afirmou.

Ao se despedir, a jornalista agradeceu aos profissionais com quem trabalhou ao longo da carreira e mencionou colegas de redações, estúdios e coberturas jornalísticas.

Trajetória de Fabíola Corrêa no SBT

Fabíola foi contratada pelo SBT em dezembro de 2024 para integrar a equipe de reportagem do Tá na Hora. Com mudanças na programação da emissora, ela passou a apresentar o SBT Notícias em dezembro de 2025, telejornal exibido durante a madrugada.

Ao recordar a experiência, a jornalista destacou o período à frente de transmissões ao vivo que chegavam a cinco horas de duração. Ela também mencionou ocasiões em que o programa alcançou a liderança de audiência na faixa horária.

Antes de chegar ao SBT, Fabíola Corrêa trabalhou por mais de dez anos na Record. Na emissora, passou por diferentes funções, começando como estagiária e atuando posteriormente como produtora, editora de texto e repórter.

Durante cinco anos, integrou a equipe do Cidade Alerta. Sua saída da Record ocorreu em 2024.