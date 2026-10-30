'Quem Ama Cuida': Ingrid sente ciúmes de Heitor e beija o primo; veja resumo de hoje

O ciúme vai levar Ingrid a tomar uma atitude inesperada em Quem Ama Cuida nesta sexta-feira, 30. Depois de flagrar Heitor conversando com Bruna na joalheria, a personagem decidirá demonstrar seu interesse pelo primo e partirá para o beijo. A situação, porém, terá uma testemunha: Iuri verá o momento escondido atrás da porta de vidro da cozinha.

Heitor dará abertura à aproximação, e os dois vão trocar um beijo. Sem saber que está sendo observada, Ingrid será surpreendida pelo confronto de Iuri, que questionará o envolvimento entre ela e o primo.

A personagem, no entanto, não demonstrará preocupação com a cobrança do segurança e tratará de afastá-lo. "A gente não tem nada sério, nunca teve", dirá.

Em outro núcleo da novela, Zeni levará informações sobre Adriana e Pedro até Pilar. A movimentação também terá consequências para Adriana, que ficará chocada ao flagrar Zeni e Pilar por meio das imagens captadas pela câmera instalada na tiara de Maria Antonieta.

A investigação sobre a morte de Arthur também avançará. André contará a Pedro e Cléber que a exumação do corpo foi autorizada. A notícia deixará Ulisses nervoso, reação que chamará a atenção de Pedro.

Enquanto isso, Nancy e Silvana terão um desentendimento. Silvana também ficará incomodada ao perceber que Tiago está se aproximando de Nancy e fará uma revelação a Laurentino.

Já Otoniel não aprovará a proximidade entre o neto e Fernando. Apesar disso, Mau Mau e Felipe conseguirão finalmente resolver as diferenças.