Advogado entrega passaporte de David, do Vasco, à polícia

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Além da proibição de deixar o país, o jogador também deverá cumprir outras medidas cautelares, como não manter contato com outros investigados e testemunhas e comparecer periodicamente à Justiça.O advogado do atleta, Silmar Junior, deixou a delegacia por volta das 10h30. Na ocasião, explicou que o jogador não compareceu à unidade porque atuou na noite de quinta-feira (29), na partida contra o Flamengo, no Estádio Nilton Santos.Segundo o delegado Alexandre Neto Cardoso, a 14ª DP foi responsável por dar suporte a uma investigação conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo. Ele explicou que a unidade comunicou ao jogador, na quinta-feira (29), a necessidade de comparecer na distrital."Todos esses fatos serão relatados e comunicados à Justiça competente que determinou as medidas. A partir daí, eles vão tomar o caminho necessário. Acredito que o advogado apresentando o passaporte com a procuração possa suprir, mas não necessariamente. Isso cabe a mim e à Justiça verificar se isso por si só já é suficiente", explicou.O delegado também afirmou que ainda não é possível determinar se a ausência do jogador na delegacia poderá trazer algum problema perante a Justiça. Segundo ele, o artigo 320 do Código de Processo Penal prevê que a entrega do passaporte e a ciência das medidas sejam atos pessoais, mas a situação será analisada pelo juiz responsável pelo caso."Eu não posso falar que há uma possibilidade. O artigo 320 do Código de Processo Penal afirma que seria personalíssima essa entrega do passaporte e tomar ciência dessas medidas. Mas, como existem entendimentos jurídicos diversos, é necessário que o juiz analise e verifique se houve ou se há alguma irregularidade na apresentação do passaporte por seu advogado. Cabe à polícia apenas cumprir a determinação judicial e remeter para o juiz competente aquilo que foi documentado na unidade policial."As investigações apuram os crimes de organização criminosa armada, tráfico de drogas, associação para o tráfico e comércio ilegal de armas. De acordo com o delegado, as penas previstas para os crimes, somadas, podem ultrapassar 40 anos de prisão."Todos os outros investigados tiveram como consequência da denúncia, a prisão preventiva. Excepcionalmente no caso do David, o juiz determinou uma medida cautelar diversa da prisão. Como já tinha dito, é uma medida menos gravosa, que tem por objetivo garantir a investigação, mas no caso específico, o processo, a eficácia do processo. Não vou afirmar que há uma possibilidade dele fugir, mas se o juiz determinou por conta da representação da delegacia isso significa que é importante a entrega do passaporte para que evite ou expurgue qualquer outra possibilidade dele fugir ou realizar uma conduta que possa eventualmente causar um problema para a instrução probatória", finalizou.