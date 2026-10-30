Selton Mello entra para elenco de 'Ascent', série com Viola Davis

Depois de estrear em Hollywood com Anaconda (2025), ao lado de Jack Black e Paul Rudd, Selton Mello foi confirmado em mais uma produção internacional. O ator e diretor brasileiro integrará o elenco de Ascent, nova série do Paramount+ protagonizada por Viola Davis. A produção terá ainda Alfred Molina, Amy Madigan e Sam Heughan entre os nomes do elenco.

Na trama, Selton interpretará Leonardo, um influente magnata dos negócios que mantém uma relação antiga e complexa com a empresa Ascent Ventures. Já Alfred Molina dará vida a Sebastian, líder da companhia que começa a considerar quem poderá assumir seu lugar no comando da empresa.

No comunicado da Paramount sobre o projeto, o brasileiro falou sobre a oportunidade de trabalhar com Viola Davis, vencedora dos quatro principais prêmios do entretenimento norte-americano: Emmy, Grammy, Oscar e Tony.

"Me sinto um menino outra vez diante de tanta coisa nova e estimulante na minha vida. Trabalhar com a gigante Viola Davis era um sonho que parecia que jamais aconteceria. Minha admiração por ela é enorme e agora faremos algo muito potente juntos", declarou.

Qual é a história de Ascent?

Criada por John Logan, roteirista de filmes como Gladiador, O Aviador e A Invenção de Hugo Cabret, a série acompanha Catriona Vail, personagem de Viola Davis, uma especialista em gerenciamento de crises que trabalha para algumas das maiores corporações do mundo.

Acostumada a solucionar problemas de clientes bilionários, ela precisa enfrentar uma situação pessoal quando a filha, com quem mantém uma relação distante, passa a correr perigo. Para protegê-la, Catriona terá de recorrer aos mesmos métodos e habilidades que utiliza no universo corporativo.

Além de criar a produção, John Logan assume as funções de showrunner e produtor executivo. Viola Davis e Julius Tennon também participam da produção executiva por meio da JuVee Productions, ao lado de Michael Aguilar.

As gravações de Ascent estão previstas para começar em 2027, em Los Angeles. A série será lançada mundialmente pelo Paramount+.