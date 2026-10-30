'Estou um pouquinho consternada ainda': Ivete Sangalo lamenta em vídeo adiamento de show em SP

Ivete Sangalo usou as redes sociais na noite dessa quinta-feira, 29, para explicar por que o show que faria neste sábado, 31, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, precisou ser adiado. A apresentação de A La Sangalo foi transferida para 6 de março de 2027, depois que as chuvas na capital paulista comprometeram a montagem do palco e os preparativos para o evento.

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, a artista contou que ficou abalada com a mudança e que precisou de um tempo antes de conversar com os fãs sobre o assunto.

"Estou um pouquinho consternada ainda. Não consegui entrar antes por conta da minha tristeza e chateação. Esse show era tão esperado por vocês e por mim também", afirmou.

Segundo Ivete, a equipe chegou a procurar outros espaços em São Paulo para tentar manter a apresentação na data original. No entanto, não encontrou locais disponíveis que comportassem a estrutura planejada para o espetáculo.

"É um show muito grande, que leva muito tempo para ser produzido e montado. As casas fechadas não comportam esse show. Eu poderia fazer em uma casa fechada, mas não estaria apresentando o show proposto", explicou.

A cantora também destacou que a possibilidade de realizar o evento em outros espaços foi considerada antes da decisão. Para ela, as condições climáticas e as normas do Parque do Ibirapuera precisavam ser respeitadas.

"E baseada nas previsões, quis ser mais cuidadosa e cautelosa possível, que isso é um perfil meu. Sei que todo mundo fica muito triste com isso, como eu estou", declarou.

Ivete afirmou ainda que a montagem começou a ser prejudicada pelas chuvas no fim de semana anterior ao evento. Com a previsão de novos temporais, a cantora e a organização optaram por não colocar em risco os profissionais envolvidos e o público.

"Eu prefiro ficar triste a partir de um movimento em prol da segurança do que chorar sobre a falta dela", disse.

Ao finalizar o pronunciamento, a artista agradeceu a compreensão dos fãs e reforçou que a apresentação será realizada na nova data, mantendo a proposta original.

"Quero agradecer a compreensão. Estou muito convicta de que a segurança, sem dúvida nenhuma, apesar da chateação, da tristeza e do descontentamento, vem em primeiro lugar sempre."

Como ficam os ingressos para o show de Ivete Sangalo?

De acordo com a produtora IESSI Entertainment, os ingressos adquiridos para a apresentação de outubro continuarão válidos para 6 de março de 2027, sem necessidade de troca. Quem preferir o reembolso poderá solicitar a devolução integral do valor pago, incluindo as taxas, até 22 de novembro, pelo site oficial da Ingresse.

Os preços das entradas variam de R$ 125 (meia-entrada para pista) a R$ 520 (inteira para pista premium). Os ingressos do setor open bar estão esgotados.