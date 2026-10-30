'The Chosen': igrejas viram cinemas para exibir primeiro episódio da 6ª temporada

Igrejas cristãs de todo o País estão se transformando em salas de cinema para exibir a seus devotos um episódio da série The Chosen (Os Escolhidos), que retrata os momentos em torno da crucificação de Jesus Cristo. A produção da série, que já é sucesso mundial, liberou o primeiro episódio da 6ª temporada para ser exibido gratuitamente nos templos e igrejas, antes de sua estreia no streaming, prevista para 15 de novembro, no Prime Video.





A sexta temporada acompanha as últimas 24 horas da vida de Jesus Cristo. Os espectadores verão a sua prisão, a dispersão dos discípulos e os eventos que culminam na crucificação.





A ação faz parte de uma campanha oficial e global da Come and See Foundation, responsável pela série. As igrejas, congregações e líderes religiosos interessados só precisam se cadastrar para receber o episódio, o roteiro do evento, perguntas para discussão e materiais de divulgação para a igreja. As exibições foram liberadas no dia 15 de setembro e irão até o dia 14 de novembro, véspera da estreia no streaming.





Dallas Jenkins, criador e diretor da The Chosen, diz em sua rede social que a iniciativa tem muito a ver com os valores cristãos. "Não sou pastor, não sou líder de igreja, não tenho uma igreja sob minha liderança, mas a minha série está levando as pessoas a conhecerem e amarem Jesus." Ele diz ter relatos de pessoas de todos os países que assistiram ao episódio e passaram a ler mais a Bíblia e a se aproximar de Jesus.





Mais de 20 mil inscrições





No Brasil, quando as exibições começaram, em 15 de setembro, havia 22 mil inscrições de pastores, padres e outros líderes religiosos.





A Arquidiocese de São Paulo informou que já realizou uma primeira reunião com a produção da série e iniciou a articulação com algumas paróquias para a exibição do episódio. Os locais e datas ainda serão confirmados.





A Paróquia São João Bosco fará a exibição neste sábado, 31, às 18h30, em sua sede, no Alto da Lapa, na zona oeste da capital. "Nossa paróquia fará parte de um grande movimento mundial que está reunindo milhares de igrejas e comunidades cristãs para a exibição antecipada do primeiro episódio da 6ª temporada de The Chosen - Os Escolhidos", anunciou em sua rede social. "É um convite para que as comunidades se reúnam, fortaleçam sua fé e reflitam juntas sobre o amor e o sacrifício de Jesus Cristo."





O Santuário São Judas Tadeu, templo católico paulistano, exibiu um episódio da série no dia 3 de outubro, no Salão Dehon, na Avenida Jabaquara, zona sul de São Paulo, como registrou em sua rede social.





Igrejas católicas e evangélicas de Campinas, Sorocaba e São José dos Campos, no interior, já fizeram exibições. O movimento ocorre também em outros Estados.





Em Criciúma, Santa Catarina, no último sábado, 24, o templo da Abba Pai Church, comunidade cristã evangélica, virou um grande cinema, com direito a pipoca e refrigerante, para exibir a série.





A pastora e teóloga Romi Bencke, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e ex-secretária-geral do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil (Conic), vê a iniciativa como "um belo" jogo de marketing. "Quem assistir ao primeiro episódio irá fazer de tudo para ver os próximos. Não será um episódio da série que irá comprometer as pessoas cristãs com a leitura bíblica, que aliás, já é uma prática nas igrejas evangélicas em geral."





Segundo ela, grupos de jovens e mulheres já assistem a filmes em suas comunidades para promover rodas de conversas sobre temas específicos. "Não necessariamente temas religiosos. Às vezes, temáticas relacionadas a questões sociais e históricas." Ela lembra que o filme Lutero, de 2003, foi exibido em muitas igrejas.





Drama histórico da vida de Cristo





The Chosen, série americana, é um drama histórico baseado na vida de Jesus de Nazaré. Criada, dirigida e coescrita por Dallas Jenkins, é a primeira série com múltiplas temporadas sobre a vida de Jesus. As cenas são ambientadas principalmente na Judeia e Galileia do primeiro século depois de Cristo. A narrativa foca a figura de Jesus pela perspectiva das pessoas que o conheceram e o seguiram.





A série é estrelada por Jonathan Roumie como Jesus, ao lado de Shahar Isaac, Elizabeth Tabish, Paras Patel, Noah James e George H. Xanthis, além de outros atores conhecidos. A tradução para cerca de 600 idiomas está sendo financiada pela Come and See Foundation. O aplicativo da Angel Studios informa que a série já foi vista por mais de 580 milhões de pessoas em 197 países.