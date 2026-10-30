Vai ter mudança no setlist do BTS? Veja as músicas que o grupo vai tocar em São Paulo

O grupo BTS faz as duas últimas apresentações no Brasil da turnê Arirang nesta sexta-feira e sábado, dias 30 e 31, no estádio MorumBis, em São Paulo. Os shows ocorrem em meio a muita expectativa dos fãs da banda sul-coreana, que volta ao País após sete anos. O Estadão acompanhou a primeira apresentação do BTS, na quarta-feira, 28, quando o grupo promoveu uma verdadeira apoteose para as 81 mil pessoas que estavam no estádio.

O septeto abriu o show com uma das músicas mais fortes do álbum Arirang, Hooligan, que traz uma das marcas do grupo de K-pop: a mistura do hip-hop com o pop. O palco, em formato de estrela e em 360 graus, fica localizado no centro do gramado do MorumBis.

O álbum Arirang, lançado em março, aliás, é a principal base do show. Dele, o BTS também tocou Aliens, Like Animals, They Don't Know About Us, Merry Go Round, Normal, Fya, entre outras. Swim e Body To Body foram dois pontos altos da apresentação. O grupo insere duas músicas-surpresa em cada parada da turnê. Aqui no Brasil, as escolhidas foram Black Swan, lançada em 2020, e Silver Spoon, de 2015.

Há momentos de pausa no show. Um deles é dedicado aos fãs, quando imagens da plateia são mostradas no telão. No outro, antes da última música, os sete integrantes do grupo - os rappers RM, J-Hope e Suga, e a vocal line Jin, Jimin, V e Jung Kook - param para conversar com o público. Na quarta-feira, eles falaram da importância que o ARMY - como o fã-clube do grupo é chamado - brasileiro tem para a carreira deles e o quanto estavam felizes de voltar ao Brasil. Eles também citaram o período de quase quatro anos em que estiveram longe dos palcos, cumprindo obrigações com o exército da Coreia do Sul.

Os integrantes do BTS têm toda razão em exaltar os fãs brasileiros. A plateia foi parte importante do espetáculo, seja cantando todas as músicas do setlist ou exibindo seus lightsticks, bastões de luz característicos dos seguidores do grupo que são sincronizados com o show, mudando de cor - em Swim, por exemplo, eles ficam azuis.

O show do BTS dura um pouco mais de duas horas e conta com a participação de cerca de 40 bailarinos. Os próximos dois e últimos shows da turnê Arirang no Brasil ocorrem nesta sexta-feira e sábado, dias 30 e 31, também no MorumBis. Os ingressos estão esgotados.

Confira o setlist apresentado pelo BTS na primeira noite:

Hooligan

Aliens

Run BTS

They Don't Know 'Bout Us

Like Animals

Fake Love

Swim

Merry Go Round

2.0

Normal

Not Today

MIC Drop

FYA

Burning Up (Fire)

Body to Body

Idol

Come Over

Butter

Dynamite

Black Swan

Silver Spoon

Please

Into the Sun