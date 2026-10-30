Rio encerra campanha de vacinação contra meningite neste sábado

Moradores da cidade do Rio têm até este sábado (31) para aproveitar a ampliação temporária da vacinação contra a meningite bacteriana . A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) liberou a aplicação da vacina meningocócica ACWY para pessoas de até 59 anos que ainda não tenham recebido o imunizante. A medida é válida exclusivamente durante o mês de outubro e termina neste fim de semana.

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A campanha contempla pessoas a partir dos três meses de idade. A reportagem de O DIA esteve no Super Centro de Saúde, em Botafogo, e verificou que havia grandes filas para a imunização. Além da ampliação para a população adulta, a vacinação de crianças pequenas está sendo realizada aos três e aos cinco meses de vida, além do reforço previsto no calendário de rotina. Para quem tem entre 1 e 59 anos, a aplicação é feita em dose única.



A vacina protege contra quatro sorogrupos da bactéria Neisseria meningitidis, conhecida como meningococo, responsável pela doença meningocócica. O imunizante está disponível nas 245 salas de vacinação da capital, incluindo os três Super Centros Cariocas de Vacinação, que oferecem atendimento em horários estendidos.



A transferência do feriado do Dia do Servidor Público, originalmente celebrado em 28 de outubro, para esta sexta-feira (30), alterou o funcionamento de parte da rede municipal de saúde. No entanto, os três Super Centros Cariocas de Vacinação terão atendimento nesta sexta e também no sábado (31).





Confira os horários informados para as unidades:





- Botafogo: Rua General Severiano, 91. Funcionamento das 8h às 22h, nesta sexta e no sábado.

- Campo Grande: ParkShoppingCampoGrande. Atendimento das 10h às 22h, nos dois dias.

- Del Castilho: Shopping Nova América. Atendimento das 10h às 22h, nos dois dias.



As unidades de Campo Grande e Del Castilho funcionam dentro dos respectivos shoppings. A vacinação também está disponível nas demais salas da rede municipal, mas os centros de Atenção Primária não abrem nesta sexta-feira por causa do feriado. No sábado, o atendimento ocorre nos horários habituais de cada unidade.





Secretário destaca oportunidade de vacinação

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado, explicou que a ampliação temporária foi adotada para aproveitar os lotes disponíveis e permitir que mais pessoas tenham acesso à proteção contra a doença.



“É uma oportunidade para as pessoas se protegerem contra esses tipos de meningite bacteriana. Estamos otimizando os lotes disponíveis e, por isso, pudemos abrir a vacina este mês para pessoas até 59 anos. Quem puder ir às unidades de saúde até o dia 31 de outubro vai poder tomar a Meningocócica ACWY e se proteger”, afirmou.



A estratégia segue recomendação do Ministério da Saúde. A vacina meningocócica ACWY foi incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS), em 2020, para adolescentes de 11 a 14 anos. Em 2025, passou a integrar também a rotina de imunização de crianças de 1 a 4 anos.



A bactéria Neisseria meningitidis, também chamada de meningococo, pode provocar a doença meningocócica, uma infecção grave que se manifesta principalmente de duas formas.



Uma delas é a meningite meningocócica, caracterizada pela inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A outra é a meningococcemia, quando a bactéria provoca uma infecção generalizada na corrente sanguínea.



A doença pode atingir crianças e adultos e evoluir rapidamente. Em casos graves, pode levar à morte. Mesmo quando o paciente consegue se recuperar, existe o risco de sequelas permanentes, como perda auditiva, amputações de membros, convulsões e danos neurológicos.



A imunização é uma das formas de prevenção contra os quatro sorogrupos contemplados pela vacina ACWY: A, C, W e Y.



A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os moradores procurem uma unidade de vacinação até sábado para verificar a situação vacinal e aproveitar o prazo excepcional de ampliação.