Polícia Militar mantém ocupação na Serrinha por tempo indeterminado

A Polícia Militar manteve, ontem, a ocupação no Complexo da Serrinha, em Madureira, um dia após intensos tiroteios que resultaram em ônibus e carros incendiados, vias interditadas e impactos nos serviços públicos de Saúde e Educação. Os confrontos também terminaram com a prisão de dois homens apontados como líderes da facção Terceiro Comando Puro (TCP).

Conhecidos como 'Da Nike' e 'Atentado', os dois criminosos foram encontrados escondidos em uma casa na comunidade e acabaram encurralados por policiais do 9º BPM (Rocha Miranda). Já em Cavalcanti, um suspeito morreu durante confronto.

De acordo com a Polícia Militar, 'Da NikE' possui seis anotações criminais, enquanto 'Atentado' acumula 24. Com eles, os agentes apreenderam dois fuzis e duas granadas, além de seis carregadores.

Os agentes apreenderam na operação dois veículos roubados. Ainda segundo a corporação, a ocupação ocorre por tempo indeterminado e tem como objetivo conter a disputa territorial nas localidades.