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Mulher é eletrocutada ao pisar em fio caído no chão em Pinheiros, na zona oeste de SP

Uma mulher tomou um choque elétrico ao pisar em um fio caído no chão na Rua Teodoro Sampaio, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 30.

Segundo apurado pelo Estadão, ela teve uma parada cardiorrespiratória e foi socorrida em estado grave ao Hospital das Clínicas. O acidente ocorreu na altura do número 2700, próximo ao Faria Lima Plaza, edifício comercial de alto padrão localizado na região.

Em nota, a Enel lamentou o acidente envolvendo sua rede elétrica e disse que equipes da distribuidora estão realizando reparos no local.

A empresa ainda afirma que acompanha o estado de saúde da mulher e mantém contato com a família para oferecer o apoio necessário. "A Enel aguarda o resultado da perícia para esclarecer as circunstâncias do acidente."

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