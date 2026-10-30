Letícia Colin diz que beijar Eduardo Sterblitch em 'Os Outros' foi 'péssimo'; saiba motivo

Colegas de elenco em Os Outros, Letícia Colin e Eduardo Sterblitch relembraram o desconforto de gravar cenas quentes entre seus personagens, Raquel e Sérgio. Convidados do Angélica Ao Vivo, do GNT, na última quinta-feira, 29, a dupla comentou a dificuldade de rodar a cena por causa de sua amizade.

"Foi péssimo", exclamou Letícia, rapidamente dizendo que a sensação não foi causada pelo parceiro de cena, mas sim por sua proximidade com Louise D'Tuani, esposa de Sterblitch. "Você é marido da minha melhor amiga, entendeu? É uma situação um pouco desconfortável."

Apesar do desconforto inicial, Letícia garante que o clima entre ela e o casal se manteve descontraído. "É desconfortável. Mas passou [a cena do beijo] e foi ótimo!"

Por sua vez, Sterblitch explicou que Louise estava ciente da cena antes de ela ser rodada, mas que a proximidade de Letícia o tranquilizou. "Eu me senti mais em casa. A gente estava rindo e se protegeu", contou ele.

Em Os Outros, Letícia viveu Raquel, uma mulher religiosa casada com Paulo, personagem de Sérgio Guizé, e vizinha de Sérgio, miliciano vivido por Sterblitch. Os dois personagens têm um caso, com a mulher engravidando do criminoso.

Os Outros está disponível no Globoplay.