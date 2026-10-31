Confronto deixa seis presos em Caxias; ônibus são usados como barricadas



Um intenso tiroteio assustou moradores de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã deste sábado (31). A ação terminou com quatro homens presos e um adolescente de 17 anos apreendido na localidade conhecida como Jaqueira. Outro suspeito acabou baleado e permanece detido sob custódia. Outro se entregou durante uma tentativa de fuga. Além disso, um criminoso morreu em confronto.

Em meio a troca de tiros, criminosos usaram ônibus e uma carreta como barricadas em diferentes pontos da Rodovia Washington Luiz, no sentido Petrópolis, e na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, na altura da comunidade do Corte 8.

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Segundo a Polícia Militar, por volta das 3h, criminosos armados do Comando Vermelho (CV) invadiram a comunidade da Jaqueira, controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), pela Rua Nereu Ramos, em um comboio de três veículos. A entrada do grupo deu início a um confronto com traficantes locais.



Equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionadas e conseguiram fazer com que os criminosos recuassem. Os suspeitos fugiram por uma área de mata em direção ao Dique, em São João de Meriti, também na Baixada Fluminense. No entanto, durante as buscas, os agentes localizaram um criminoso já sem vida e apreenderam um fuzil.



Ainda na ação, um policial militar lotado no 15º BPM foi alvo de uma tentativa de assalto praticada por dois homens em uma motocicleta, na Avenida Bananal, no bairro Vila Leopoldina. O agente reagiu à abordagem e atirou contra um dos suspeitos, que estava armado com um fuzil G3 calibre 7.62, enquanto o segundo conseguiu fugir. Após a intervenção, mais um fuzil foi apreendido.



O criminoso ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, onde permaneceu preso sob custódia.



Posteriormente, denúncias recebidas pela corporação indicaram que integrantes do Comando Vermelho tentariam resgatar um comparsa ferido na região. Durante o patrulhamento pela Avenida Pedro Lessa, os policiais viram um homem fugindo pelo morro, na Rua Boa Vista, enquanto outro suspeito tentava entrar em um ônibus da empresa Santo Antônio.



O coletivo foi abordado nas proximidades, e o suspeito se entregou. Durante a revista, os policiais encontraram, sobre o painel do ônibus, uma mochila preta com uma pistola, carregadores e munições de diversos calibres.



Posteriormente, criminosos retiraram as chaves de três ônibus na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, com o objetivo de interditar a via. Policiais militares atuaram na ocorrência e realizaram a desobstrução da avenida.



Segundo relatos de moradores, motoristas também foram obrigados a retornar pela contramão. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver diversos passageiros deixando os ônibus e seguindo a pé pela rua devido ao trânsito parado. Testemunhas afirmam ainda que tiros foram ouvidos durante a madrugada no Barro Vermelho, em Gramacho.

De acordo com a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio (Semove), para preservar a segurança de passageiros e rodoviários, as linhas de ônibus que seguem no sentido Caxias, via Lote XV, estão sendo desviadas na altura de Gramacho, na manhã deste sábado (31). Os veículos passam pelo viaduto, seguem pela região de Santo Antônio e acessam a Rodovia Washington Luís.



No sentido contrário, os coletivos passam pelo Viaduto do Centenário e retomam o itinerário habitual na altura de Gramacho.



"A operação será normalizada assim que houver condições seguras para a circulação dos veículos", informou a entidade em comunicado.



Interdição na Rodovia Washington Luiz

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 118, na altura de Gramacho, houve uma interdição total após uma carreta ser atravessada na pista, por volta das 4h30. Antes, no km 124, próximo ao Parque das Missões, houve uma tentativa de fechamento da via com a queima de pneus, que foi impedida por equipes da PRF e da Polícia Militar (PMERJ). O local já está liberado desde às 6h10.



Nas proximidades, outro trecho teve interdição parcial após bandidos atravessarem um ônibus na rodovia, às 6h45. Agentes da PRF atuam nos dois pontos. O trânsito é intenso nas imediações. Por volta das 8h30, o coletivo começou a ser retirado da via, que foi totalmente liberada às 9h05.

Segundo a PM, o policiamento segue fortemente reforçado na região.



Quem são os presos?



Entre os presos estava Caique Dias de Souza, conhecido como Colete, com passagens por homicídio e tráfico de drogas. Ele é apontado como integrante da Equipe Caos do Comando Vermelho, subordinado direto de Edgar Alves de Andrade, o “Doca” ou “Urso”, e de BX, também conhecido como Buchecha Rosa, chefe do Corte Oito. Colete é apontado ainda como o principal responsável pelos confrontos no Pantanal desde agosto de 2026.



Também foram presos Igor Genesio da Conceição, o Danon, que possui passagens por tráfico de drogas e roubo, e Kaiky Silva das Neves, o China, que tem seis anotações por homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A reportagem não localizou a defesa dos citados. O espaço está aberto para eventuais manifestações.