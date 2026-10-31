Cena Musical, da TV Brasil exibe show exclusivo do sambista Caxtrinho

A performance baseada no repertório autoral do álbum homônimo mostra o reflexo de um Rio de Janeiro pouco visto pela mídia e próximo do cotidiano das pessoas. A produção gravada pela emissora pública em setembro no Espaço Cultural BNDES é apresentada pela jornalista e cantora Bia Aparecida e tem direção de Waldecir de Oliveira.

Guiado por composições de teor pop, repletas de suingue e críticas sociais, o espetáculo reafirma Caxtrinho como uma voz potente da Baixada Fluminense. Sob a perspectiva do samba, o bamba transforma o palco em espaço de experimentação, identidade e crítica social com seu violão percussivo.

A apresentação do músico da nova geração Caxtrinho (voz e violão) reúne outros artistas no palco. A produção conta com Eduardo Manso (guitarra e eletrônicos), Vovô Bebê (guitarra), João Luiz (baixo) e Kalebe (bateria).

O conteúdo inédito fica disponível no app TV Brasil Play e no Youtube do canal. Na nova temporada, o Cena Musical traz depoimentos dos convidados e bastidores das gravações. A sequência reúne shows de astros como Leila Pinheiro, Claudio Jorge, Moyseis Marques e o grupo BossaCucaNova entre outras personalidades do cancioneiro nacional.

Sobre a produção

Lançado em 2007, o Cena Musical é um programa da TV Brasil que leva ao público performances inéditas da música nacional. Desde 2017, os shows são gravados no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro.

Na nova leva de episódios, a atração exibe apresentações exclusivas de personalidades de vários gêneros. Waldecir de Oliveira faz a direção artística do programa.

"Estou muito feliz em celebrar a estreia de uma nova temporada do Cena Musical na TV Brasil. É muito especial apresentar um programa que acredita na força e na diversidade da música nacional e abre espaço, de forma democrática, para diferentes sons, sotaques, histórias e gerações", conta Bia Aparecida.

A apresentadora considera a música uma das maiores riquezas culturais do país. "Ela é sofisticada, inventiva e profundamente conectada com quem somos. Os convidados mostram a grandeza e a diversidade desse cenário. O programa Cena Musical é esse lugar de encontro, descoberta e celebração da nossa cultura e estou bem animada para dividir essa nova temporada com o público", completa.

Diretor artístico da atração, Waldecir de Oliveira explica a proposta da nova temporada. "O Cena Musical reafirma a sua importância como um espaço plural e necessário para a música brasileira. O programa amplia a visibilidade de artistas de diferentes regiões, estilos e trajetórias para valorizar a riqueza cultural do país e fortalecer a circulação da produção nacional para novos públicos", afirma.