PM prende traficante Colete, da 'Equipe do Caos do CV', em Caxias

Caique Dias de Souza, conhecido como Colete, apontado como integrante da "Equipe Caos do Comando Vermelho", está entre os sete presos durante um tiroteio em Duque de Caxias , na Baixada Fluminense, neste sábado (31). A ação foi realizada por agentes do 15º BPM (Duque de Caxias).

Segundo apurado pelo O DIA, Colete seria ligado diretamente a Edgar Alves de Andrade, o Doca ou Urso, um dos líderes do CV e chefe do tráfico no Complexo da Penha, além de ser braço direito do criminoso BX, também conhecido como Buchecha Rosa, chefe do Corte Oito. O criminoso estava com um colete com a descrição da facção. Ele é apontado ainda como o principal responsável pelos confrontos no Pantanal desde agosto de 2026.

Além dele, também foram presos Igor Genesio da Conceição, o Danon, que possui passagens por tráfico de drogas e roubo, e Kaiky Silva das Neves, conhecido como China, que tem seis anotações por homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Na ocorrência, um menor de idade também foi detido.



De acordo com a PM, o grupo teria invadido a comunidade da Jaqueira, controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), pela Rua Nereu Ramos, em um comboio de três veículos, dando início a um confronto com traficantes locais.



Com a chegada da polícia, os criminosos fugiram por uma área de mata em direção ao Dique, em São João de Meriti, também na Baixada Fluminense. No entanto, durante as buscas, os agentes localizaram um criminoso já sem vida e apreenderam um fuzil.



Ainda na ação, um policial militar lotado no 15º BPM foi alvo de uma tentativa de assalto praticada por dois homens em uma motocicleta, na Avenida Bananal, no bairro Vila Leopoldina. O agente reagiu à abordagem e atirou contra um dos suspeitos, que estava armado com um fuzil G3 calibre 7.62, enquanto o segundo conseguiu fugir. Após a intervenção, mais um fuzil foi apreendido.



O criminoso ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, onde permaneceu preso sob custódia.



Posteriormente, denúncias recebidas pela corporação indicaram que integrantes do Comando Vermelho tentariam resgatar um comparsa ferido na região. Durante o patrulhamento pela Avenida Pedro Lessa, os policiais viram um homem fugindo pelo morro, na Rua Boa Vista, enquanto outro suspeito tentava entrar em um ônibus da empresa Santo Antônio.



O coletivo foi abordado nas proximidades, e o suspeito se entregou. Durante a revista, os agentes encontraram, sobre o painel do ônibus, uma mochila preta com uma pistola, carregadores e munições de diversos calibres.



Em outro momento, criminosos retiraram as chaves de três ônibus na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, com o objetivo de interditar a via. Policiais militares atuaram na ocorrência e realizaram a desobstrução da avenida.



Mais tarde, por volta das 6h, durante patrulhamento na Rodovia Washington Luís, foi constatada a obstrução total da pista lateral, no sentido Petrópolis, na altura da comunidade Beira-Mar. No local, criminosos atravessaram um ônibus na via, provocando uma grande retenção. A ocorrência ficou sob acompanhamento da Polícia Rodoviária Federal.

Ao todo, os agentes apreenderam quatro fuzis, uma pistola, duas granadas, carregadores munições, dois rádios comunicadores, um celular e uma motocicleta.

A reportagem não localizou a defesa dos citados. O espaço está aberto para eventuais manifestações.