SP e Ferroviária empatam no 1º jogo da semifinal do Paulista F Sub-20

Em partida que teve transmissão ao vivo da, São Paulo e Ferroviária empataram por 1 a 1 na noite desta sexta (30), no confronto de ida da semifinal do Paulista F Sub-20 Petrobras.

Com o resultado, a eliminatória fica aberta para o jogo de volta, no próximo domingo, dia 8, na Fonte Luminosa, em Araraquara. Novo empate levará a definição para os pênaltis e quem vencer avança.

A partida de ida, realizada no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP), teve mando do Tricolor. As Soberanas abriram o placar nos acréscimos da primeira etapa.

Vi Barreto recebeu próxima à entrada da área, venceu a disputa contra as zagueiras adversárias na dividida e, depois de dominar a bola, chutou forte de perna esquerda para marcar um golaço.

O empate veio aos 38 do segundo tempo. Após cobrança de falta, a zagueira Ana Elisa estava bem posicionada dentro da área para escorar o rebote e manter a invencibilidade das Guerreiras Grenás, que fizeram a melhor campanha da fase inicial, com 33 pontos.

O duelo de volta, que definirá quem se classifica à decisão do Paulista Feminino Sub-20, acontecerá às 10h do dia 8 e terá novamente transmissão da TV Brasil.