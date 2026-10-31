Brasil avança às quartas da AmeriCup no basquete masculino 3x3

A noite de sexta-feira (30) reservou para a seleção brasileira masculina de basquete 3x3 os dois duelos da fase de grupos da AmeriCup, que está sendo disputada em San Salvador, capital de El Salvador.

Com uma vitória diante da Venezuela e uma derrota para Porto Rico, a equipe avançou às quartas de final da competição e tem encontro marcado com a Argentina neste domingo (1°), a partir das 16h30, no horário de Brasília.

O Brasil - cujo elenco é formado por Léo Branquinho, Leandro Silva, Will Weihermann e André Augusto - bateu a Venezuela por 17 a 16 na estreia.

No segundo jogo, diante dos portorriquenhos, acabou derrotado por 21 a 13, fechando na segunda posição do grupo B. Já a seleção de Porto Rico terminou líder da chave e vai encarar o Chile nas quartas.

A competição termina no próprio domingo, com semifinais e a grande final na sequência.