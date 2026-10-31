The Rasmus adia show em São Paulo por questão de saúde do vocalista

A banda finlandesa The Rasmus adiou o show que faria na noite deste sábado, 31, no Carioca Club, na zona oeste de São Paulo, devido a um problema de saúde do vocalista, Lauri Ylönen.

A apresentação foi remarcada já para este domingo, 1º de novembro, às 19h, no mesmo local.

Os ingressos adquiridos anteriormente permanecem válidos, mas é possível solicitar o procedimento de reembolso pelo e-mail falecom@uhuu.com.

Os benefícios do pacote Meet & Greet seguem válidos e poderão ser usufruídos na nova data.

Segundo comunicado das produtoras Opus Entretenimento e CK Concerts, responsáveis pelo show, o estado de saúde de Ylönen "apresentou uma piora significativa" nas últimas horas. Ele foi orientado por um médico a permanecer em repouso.

"A banda lamenta profundamente o adiamento, pede sinceras desculpas aos fãs pelos transtornos e agradece a compreensão, o carinho e o apoio de todos neste momento", diz a nota.

Esta é a única apresentação do grupo de metal no Brasil e faz parte da reta final da turnê Weirdo.

Além de Ylönen, a banda é formada por Eero Heinonen (baixo), Aki Hakala (bateria) e Emilia Suhonen (guitarra).

The Rasmus - Nova data

Quando: 1/11, 19h.

Onde: Carioca Club. Rua Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros.

Quanto: R$ 294/R$ 588.