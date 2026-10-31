Universidade expulsa estudantes de Medicina por ofensas a bolsistas após vitória de Lula

A universidade privada UniCesumar informou em nota ter expulsado estudantes de medicina de sua unidade em Maringá, no Paraná, por mensagens ofensivas contra alunos bolsistas postadas em um grupo de WhatsApp após a vitória do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na eleição de domingo, 25.

A instituição informa que concluiu na sexta-feira, 30, uma sindicância para apurar o caso e recomendou à reitoria a "aplicação de medidas disciplinares em relação aos alunos envolvidos" que incluem "advertências, suspensões e desligamentos do quadro discente da instituição, de acordo com a gravidade de cada conduta apurada".

Segundo a nota, a reitoria seguiu a recomendação decidiu pela aplicação de tais de medidas. O comunicado não especifica quantos alunos foram punidos e não revela os nomes dos envolvidos.

Os estudantes punidos teriam feito comentários elitistas e de teor nazista contra colegas bolsistas.

"A instituição repudia veementemente qualquer forma de discriminação ou preconceito", diz a nota. A UniCesumar informa ainda que o Núcleo de Apoio ao Estudante de Medicina (Naeme) está à disposição de seus alunos "para oferecer acolhimento, orientação e suporte". Os números são (44) 9 9122-3957 ou (44) 3027-6360, ramal 2817.

Cascavel

O Centro Universitário FAG, em Cascavel, também no Paraná, informou que três estudantes de medicina receberam advertências e foram suspensos pelo envio de mensagens semelhantes.

"A instituição repudia veementemente manifestações que desrespeitem a dignidade humana, incitem o ódio ou ultrapassem os limites do respeito e da convivência democrática", afirma o FAG em nota.

O comunicado acrescenta que "os processos administrativos seguem em curso"..