Criminosos bloquearam duas vias

Em outro momento, criminosos retiraram as chaves de três ônibus na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, com o objetivo de interditar a via. Policiais militares atuaram na ocorrência e realizaram a desobstrução da avenida.

Mais tarde, por volta das 6h, durante patrulhamento na Rodovia Washington Luís, foi constatada a obstrução total da pista lateral, no sentido Petrópolis, na altura da comunidade Beira-Mar. No local, criminosos atravessaram um ônibus na via, provocando uma grande retenção. A ocorrência ficou sob acompanhamento da Polícia Rodoviária Federal.