Tentativa de furto em joalheria termina com homem preso

Agentes do Segurança Presente do Centro prenderam em flagrante um homem suspeito de tentar furtar uma aliança de ouro avaliada em aproximadamente R$ 7 mil, em uma joalheria localizada na Rua Gonçalves Dias, no Centro do Rio. O caso aconteceu na última sexta-feira (30).

A equipe realizava patrulhamento pela região quando foi acionada por uma testemunha que havia contido o suspeito após presenciar a tentativa de furto. Segundo o relato, ele tentou levar a joia, mas acabou impedido antes de deixar o estabelecimento.



O suspeito foi conduzido para a 5ªDP (Mem de Sá), onde permaneceu preso em flagrante pelo crime de furto. Com ele, os agentes apreenderam um instrumento cortante. A aliança foi recuperada e devolvida ao representante da joalheria.

PM recupera parte de carga de eletrodomésticos em Benfica

Policiais militares do 22º BPM (Maré) recuperaram um caminhão e parte de uma carga de eletrodomésticos na sexta-feira (30), em Benfica, na Zona Norte do Rio. Parte da carga foi recuperada.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados para verificar uma ocorrência de roubo na Travessa Elieser. Ao chegarem ao endereço, encontraram o caminhão parado e aberto. Os suspeitos, no entanto, já haviam fugido.

Motos roubadas e peças de fardamento são recuperadas na Serrinha

Neste sábado (31), após dias de intensos confrontos e do uso de ônibus sequestrados por criminosos como barricadas, agentes do Batalhão de Choque apreenderam drogas, peças de fardamento camuflado e um colete tático na Rua Professor Burlamaqui, em Vaz Lobo, durante uma operação na região. O material foi encaminhado à 29ª DP (Madureira).

Pela manhã, policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) recuperaram três motos roubadas na comunidade, após diligências motivadas por uma denúncia anônima. Os veículos aguardam remoção pelo Pátio Legal.



A PM informou ainda que as equipes permanecerão na comunidade por tempo indeterminado. Até o momento, não houve registro de novos confrontos na região.

Na quinta (29), a localidade registrou intensos tiroteios que resultaram em ônibus e carros incendiados, vias interditadas e impactos nos serviços de saúde e educação. Os confrontos também terminaram com a prisão de dois homens apontados como líderes do Terceiro Comando Puro (TCP). Os detidos, conhecidos como "Da Nike" e "Atentado", foram encontrados escondidos dentro de uma casa na favela, e acabaram encurralados por policiais do 9º BPM (Rocha Miranda). Em Cavalcanti, um homem morreu após confronto.