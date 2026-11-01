As Aventuras de Tita estreia na programação infantil da TV Brasil

apresenta a animação nacional inédita As Aventuras de Tita a partir desta segunda (2), na faixa de programação infantil TV Brasil Animada, sessão que entra no ar às 7h na emissora pública. O novo desenho com temática ambiental tem dez episódios de sete minutos.

Em outubro, no Dia das Crianças, a TV Brasil lançou diversas produções para a garotada. O canal incluiu na sessão para a turminha miúda as obras Esse é o Bicho, Lia, Pedro e o Minimundo, Playpolis e Tropa Troco. Os desenhos Júlio e Verne: Os Irmãos Gemiais e Além da Lenda voltaram à telinha.

As novas atrações da sessão dedicada às crianças abordam assuntos importantes para sensibilizar esse público. Os episódios das histórias mostram, de modo lúdico, questões da natureza, educação financeira e entretenimento sociocultural.

Ararinha-azul

O desenho inédito em cartaz no canal público acompanha a jovem Tita, uma menina que vive em Curaçá, no norte da Bahia. A protagonista da série tem o poder de falar com os animais e se transformar em ararinha-azul.

Através da sua sanfona encantada, a garota muda de forma para defender a natureza e toda a sua cultura junto aos Guardiões da Caatinga, grupo composto por seus amigos Dudé, um excêntrico bode, Timbum, um peixe artista, e Cauã, um maracanã pra lá de folgado.

Com desafios que vão desde poluição de chiclete e desmatamento a mudanças catastróficas de clima, Tita e seus amigos vão viver grandes aventuras para tornar sua região um lugar seguro e divertido para todos.

TV Brasil Animada

Com mais de cinco horas diárias, de segunda a sábado, a partir das 7h, a TV Brasil Animada tem mais de 30 horas semanais no ar. A faixa para a criançada oferece conteúdo de qualidade como as renomadas animações Peixonauta, O Show da Luna!, Diário de Mika e Igarapé Mágico, entre outras obras.

O aplicativo TV Brasil Play também disponibiliza diversas atrações especiais para a garotada. Com acesso gratuito, o app tem mais de 40 obras, entre filmes, desenhos e produções seriadas para que crianças e adolescentes assistam onde e quando quiserem.

Na telinha, a programação da faixa TV Brasil Animada tem transmissão para todo o país em sinal de aberto de televisão, através das emissoras que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

A sessão lançada em 2018 oferece recursos de acessibilidade, como audiodescrição, legenda oculta, interpretação em Libras e dublagem. A faixa destaca-se pela ausência de publicidade que incentive o consumismo.

As produções em cartaz na TV Brasil Animada reforçam valores como a não-violência, a tolerância às diferenças, o cuidado com o meio ambiente e a valorização da cultura nacional, aspectos alinhados às diretrizes da comunicação pública.

Referência na exibição de programas de qualidade para a garotada, a emissora é uma das principais janelas para atrações educativas, séries e desenhos aclamados pelos telespectadores mirins e seus pais.

Esses conteúdos contribuem na formação cidadã e incentivam o aprendizado. As obras distribuídas pelo canal divertem a turminha e aguçam a curiosidade com tramas fascinantes adaptadas à idade do público.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

TV Brasil Animada – segunda a sábado, das 7h às 12h45, na TV Brasil

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