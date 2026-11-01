O 'pai do bebê' terá outro bebê: Richarlison e Amanda Araújo anunciam segunda gravidez

O jogador Richarlison anunciou neste domingo, 1, que está esperando um filho com a companheira Amanda Araújo. Eles já são pais de Richarlison Jr. de 1 ano.

Nas redes sociais, a família ganhou o carinho do público pelos apelidos de "ex-gra", uma referência à palavra "grávida", e "pai do bebê", graças a vídeos bem humorados postados pela influenciadora digital.

Em post no Instagram, o casal escreveu: "Agora somos 4".

O atacante integrou a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022 e, atualmente, joga no Tottenham, da Inglaterra. Nos últimos tempos, viu seu nome atrelado a questões para além do futebol. É que o jogador acusa o senador e candidato derrotado na eleição deste ano, Flávio Bolsonaro, de conseguir a posse de uma ilha em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, sem pagar pelo imóvel.

Richarlison fez várias postagens sobre o tema em seu Instagram. Em uma publicação feita no dia 21 de outubro, ele afirma que comprou a área na Ilha Comprida em outubro de 2020, e que a Justiça do Rio de Janeiro validou a posse.