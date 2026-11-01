Fuvest: 1ª fase da prova traz menções a Bad Bunny, uso de IA e fim da escala 6x1

A primeira fase do vestibular 2027 da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), realizada neste domingo, 1º, trouxe temas que movimentaram o noticiário neste ano: o exame abordou desde a apresentação do cantor porto-riquenho Bad Bunny no Super Bowl, em fevereiro, até reflexões sobre o uso de IA, usando como exemplo uma imagem gerada artificialmente que retrata a cantora Maria Rita com a mãe, Elis Regina, que faleceu em 1982.

Principal meio de entrada para a Universidade de São Paulo (USP), o exame deste ano começou a ser aplicado a partir das 13h em 88 locais. Os locais de provas estão distribuídos em 30 cidades da região metropolitana de São Paulo, do interior e do litoral paulista, além de Fortaleza, no Ceará.

Entre outros assuntos, a prova abordou ainda o fim da jornada 6x1, aprovado mês passado no Senado Federal, e a síndrome genética rara que acomete o ator Gaten Matarazzo, da série Stranger Things. Além de entrar também em outros temas da contemporaneidade, como uma possível interferência dos chamados "influenciadores fitness" na percepção do público sobre o corpo e os padrões estéticos.

Uma das novidades deste ano é que a primeira fase agora tem um número menor de questões de múltipla escolha - em vez das tradicionais 90, passam a ser 80 questões. O tempo de prova, ainda assim, segue sendo de 5 horas de duração. Ou seja, os candidatos têm até 18h para conclusão da prova.

Segundo a Fuvest, o novo formato acompanha a ampliação da interdisciplinaridade do conteúdo e a preferência por questões que exigem do candidato a capacidade de relacionar conhecimentos de diferentes áreas. O objetivo da 1ª fase é identificar características importantes para a vida universitária, como a competência para leitura e compreensão de diferentes textos, em linguagens diversificadas, e conhecimentos básicos nas áreas de ciências humanas, biológicas, exatas e em língua estrangeira.

Prova soma mais de 100 mil inscritos

A Fuvest somou, ao todo, com 106,1 mil inscritos para a 1ª fase, incluindo 12,3 mil que estão participantes de treinamento. Ao todo, são 8.147 vagas, sendo 4.888 na modalidade ampla concorrência; 2.053 para egressos de escolas públicas, e 1.206 para egressos de escolas públicas autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

O conteúdo da prova aborda as disciplinas do núcleo comum obrigatório do ensino médio: Arte, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português, Química e Sociologia.

Mais uma vez, Medicina é o curso mais disputado, com mais de 70 candidatos por vaga. Ao todo, mais de 18 mil estudantes se inscreveram para disputar uma das 244 vagas de Medicina na USP, o equivalente a 76,3 candidatos por vaga. No ano passado, eram 90,7 candidatos por vaga, o que indica uma redução de 14,4 na relação entre inscritos e vagas oferecidas.

Em segundo lugar entre os cursos mais concorridos está Psicologia, com 51 vagas para 2.597 inscritos em São Paulo - 50,9 candidatos por vaga - e 30 vagas para 1.124 candidatos em Ribeirão Preto - 37,5 candidatos por vaga. Cursos como Relações Internacionais e Audiovisual aparecem na sequência.