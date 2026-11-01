Gerald Thomas publica vídeo e diz estar internado em UTI no Maranhão

Gerald Thomas publicou um vídeo em seu Instagram na noite do último sábado, 31, afirmando ter sido internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital na cidade de São Luís, no Maranhão.

Até o momento, o diretor de 72 anos ainda não deu mais informações a respeito de seu problema de saúde. O Estadão buscou contato com Thomas a respeito do tema, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

"Eu estou numa UTI de um hospital, sendo muito bem tratado, aqui em São Luís, no Maranhão. À medida em que for possível, dou notícias. E se eu não der mais notícias... [Risos] Um beijo a todos!", disse Gerald.

O vídeo foi gravado em um leito, com barulhos de aparelhos hospitalares ao fundo e alguns eletrodos afixados ao peito do artista.

Nos comentários, nomes conhecidos como Nelson Motta, Chico Pinheiro, Daniel Falabella, Danielle Winits e Branco Mello desejaram melhoras e mostraram preocupação com a saúde de Gerald Thomas.

O diretor também publicou fotos em que aparece no hospital.