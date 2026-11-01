Evento dedicado à cultura japonesa atrai multidão ao Riocentro

O Japão invadiu a Cidade Maravilhosa e desembarcou no Riocentro, na Zona Sudoeste, no feriadão de Finados. Centenas de apaixonados pelas tradições orientais marcaram presença no festival Carioca Matsuri para curtir uma experiência imersiva, contemporânea e sensorial. O evento, que segue até esta segunda-feira (2), conta com pratos tradicionais e comidas de rua famosas, apresentações de taikô, danças tradicionais, workshops culturais, demonstrações de artes marciais, shows musicais e atrações da cultura pop japonesa.
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O festival reúne as principais referências em gastronomia, cultura tradicional, universo otaku e canções japonesas. O evento também oferece workshops gratuitos de culinária japonesa com nomes renomados do setor; workshops gratuitos de mangá; demonstrações de artes marciais, como Aikido e Kendo; atividades de undokai; gincanas lúdicas para toda a família; concurso de cosplay; uma área de games com jogos tradicionais gratuitos; e o espaço Kimono Experience, em que os espectadores podem vestir Kimonos e Yukatas originais do Japão.
Ao O DIA, a cosplayer Andressa Pacheco, de 31 anos, conta que esperou ansiosamente pelo evento, que é idealizado a partir do legado do Rio Matsuri, festival de cultura japonesa que aconteceu pela última vez em 2020.
“Eu esperei muito, o ano inteiro, para esse evento. Eu estive aqui no Rio Matsuri e foi uma experiência única pra mim. Esperei muito pela volta desse evento. E agora eu estou muito feliz de estar aqui novamente, porque é um evento muito legal. É muito bom”, afirma.
Quem também ficou feliz quando soube que o evento aconteceria foi o fiscal de prevenção de uma rede atacadista de supermercado e cosplayer Renan Silva, de 34 anos.
“Eu vim num evento da Matsuri lá atrás e quando descobri que eles iam voltar, não pensei duas vezes e eu falei: ‘Eu tenho que ir’. A cultura japonesa origina as melhores coisas da vida: animes, cosplays, eventos e videogames”, diz.
Descendente de japoneses, Leonam Ferdinando, de 25 anos, celebra a cultura oriental.
“Esse evento significa muita coisa para mim. É um pedacinho da cultura japonesa aqui no Rio de Janeiro, o que é muito legal, porque aqui no Rio é meio difícil de encontrar muitas coisas da cultura japonesa”, conta.
Para Hugo Pacheco, que se apresenta na internet como Typh, o evento é uma oportunidade de vivenciar a cultura dos cosplays sem julgamentos.
“Em muitos locais, a gente não pode simplesmente só ver esse tipo de coisa, esse tipo de movimento. E vir aqui, em um lugar desse, é muito gratificante. Acompanhar esse tipo de cultura sempre me deixou bem feliz”, relata.
Ligada à cultura japonesa desde criança, Ana Raquel, de 33 anos, faz cosplays há 12 anos, mas se especializou em armaduras há 3.
“Recentemente, eu comecei a fazer armaduras de E.V.A.. Peguei gosto e hoje em dia eu construo cada vez mais armaduras diferentes, é uma coisa que gosto muito de fazer. Mas desde que eu era criancinha, via ‘Cavaleiros do Zodíaco’. Depois comecei a expandir mais. É um mundo muito bacana”, afirma.
Marcos Alberto, de 29 anos, aproveitou para reunir os amigos no evento.
“Estou gostando muito. Me encontrei com meus amigos. É uma feira que representa um pouco da cultura do Japão, traz para o pessoal conhecer”, diz.
O festival Carioca Matsuri 2026 teve início neste sábado (31) e segue até esta segunda-feira (2), das 11h às 22h, no Riocentro, que fica localizado na Avenida Salvador Allende, 6555, na Barra Olímpica. Os ingressos são vendidos através da plataforma Ticketmaster e custam entre R$ 80 e R$ 160.
O festival reúne as principais referências em gastronomia, cultura tradicional, universo otaku e canções japonesas. O evento também oferece workshops gratuitos de culinária japonesa com nomes renomados do setor; workshops gratuitos de mangá; demonstrações de artes marciais, como Aikido e Kendo; atividades de undokai; gincanas lúdicas para toda a família; concurso de cosplay; uma área de games com jogos tradicionais gratuitos; e o espaço Kimono Experience, em que os espectadores podem vestir Kimonos e Yukatas originais do Japão.
Ao O DIA, a cosplayer Andressa Pacheco, de 31 anos, conta que esperou ansiosamente pelo evento, que é idealizado a partir do legado do Rio Matsuri, festival de cultura japonesa que aconteceu pela última vez em 2020.
“Eu esperei muito, o ano inteiro, para esse evento. Eu estive aqui no Rio Matsuri e foi uma experiência única pra mim. Esperei muito pela volta desse evento. E agora eu estou muito feliz de estar aqui novamente, porque é um evento muito legal. É muito bom”, afirma.
Quem também ficou feliz quando soube que o evento aconteceria foi o fiscal de prevenção de uma rede atacadista de supermercado e cosplayer Renan Silva, de 34 anos.
“Eu vim num evento da Matsuri lá atrás e quando descobri que eles iam voltar, não pensei duas vezes e eu falei: ‘Eu tenho que ir’. A cultura japonesa origina as melhores coisas da vida: animes, cosplays, eventos e videogames”, diz.
Descendente de japoneses, Leonam Ferdinando, de 25 anos, celebra a cultura oriental.
“Esse evento significa muita coisa para mim. É um pedacinho da cultura japonesa aqui no Rio de Janeiro, o que é muito legal, porque aqui no Rio é meio difícil de encontrar muitas coisas da cultura japonesa”, conta.
Para Hugo Pacheco, que se apresenta na internet como Typh, o evento é uma oportunidade de vivenciar a cultura dos cosplays sem julgamentos.
“Em muitos locais, a gente não pode simplesmente só ver esse tipo de coisa, esse tipo de movimento. E vir aqui, em um lugar desse, é muito gratificante. Acompanhar esse tipo de cultura sempre me deixou bem feliz”, relata.
Ligada à cultura japonesa desde criança, Ana Raquel, de 33 anos, faz cosplays há 12 anos, mas se especializou em armaduras há 3.
“Recentemente, eu comecei a fazer armaduras de E.V.A.. Peguei gosto e hoje em dia eu construo cada vez mais armaduras diferentes, é uma coisa que gosto muito de fazer. Mas desde que eu era criancinha, via ‘Cavaleiros do Zodíaco’. Depois comecei a expandir mais. É um mundo muito bacana”, afirma.
Marcos Alberto, de 29 anos, aproveitou para reunir os amigos no evento.
“Estou gostando muito. Me encontrei com meus amigos. É uma feira que representa um pouco da cultura do Japão, traz para o pessoal conhecer”, diz.
O festival Carioca Matsuri 2026 teve início neste sábado (31) e segue até esta segunda-feira (2), das 11h às 22h, no Riocentro, que fica localizado na Avenida Salvador Allende, 6555, na Barra Olímpica. Os ingressos são vendidos através da plataforma Ticketmaster e custam entre R$ 80 e R$ 160.