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Federal faz operação contra 'mulas' do tráfico em Copacabana

Envolvidos no esquema escondiam as drogas no corpo e embarcavam em voos internacionais no Galeão com destino ao exterior

Polícia Federal mira quadrilha que usava 'mulas' para enviar drogas em Copacabana, na Zona Sul do Rio
Polícia Federal mira quadrilha que usava 'mulas' para enviar drogas em Copacabana, na Zona Sul do Rio -
A Polícia Federal realizou, na manhã deste domingo (1º), uma operação contra pessoas que transportavam drogas, conhecidas como "mulas" do tráfico, no Aeroporto Internacional do Galeão, na Zona Norte do Rio. A Operação Escala teve como objetivo cumprir um mandado de busca e apreensão em um imóvel em Copacabana, na Zona Sul. O local era utilizado por uma quadrilha especializada no envio de entorpecentes do Brasil para o exterior.
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Polícia Federal mira quadrilha que usava 'mulas' para enviar drogas em Copacabana, na Zona Sul do Rio - Divulgação/PF
Polícia Federal mira quadrilha que usava 'mulas' para enviar drogas em Copacabana, na Zona Sul do Rio - Divulgação/PF
Segundo as investigações, as "mulas" do tráfico permaneciam no imóvel até receberem a droga e prepararem a substância para ser transportada junto ao corpo. Em seguida, os suspeitos embarcavam em voos internacionais no Galeão com destino ao exterior.

Durante o cumprimento do mandado, policiais federais da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) apreenderam diversos materiais utilizados para fixar a droga ao corpo dos transportadores, além de pinos contendo cocaína.

Todo o material apreendido será submetido à perícia criminal para auxiliar na continuidade das investigações, que buscam identificar e desarticular os demais integrantes da organização criminosa.

Mulher presa com drogas escondidas na roupa

No sábado (30), a PF prendeu em flagrante uma mulher, de 31 anos, que transportava cerca de 3 kg de cocaína junto ao corpo. A ação aconteceu no Aeroporto do Galeão. Segundo os policiais, ela é natural de Santo André, em São Paulo, e pretendia embarcar em um voo com destino a Roma, na Itália.
Durante fiscalização de rotina, policiais federais lotados na Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) realizaram a prisão em flagrante após identificarem a droga escondida e presa por fitas sob as roupas da passageira.

A presa foi conduzida à Polícia Federal e, após os procedimentos de praxe, foi encaminhada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ela responderá pela prática do crime de tráfico internacional de drogas.
Já na última terça-feira (27), um homem foi preso ao tentar embarcar com 8,16 quilos de cocaína escondidos na estrutura da mala, no Aeroporto Internacional do Galeão. O destino final da viagem era o Paquistão, com conexão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
A apreensão ocorreu durante uma operação conjunta da Receita Federal e da Polícia Federal. A fiscalização foi direcionada após análise de informações de inteligência e avaliação de risco sobre a viagem. Durante a inspeção por raio-X, os agentes identificaram imagens suspeitas na bagagem. Na verificação, encontraram placas escondidas nas laterais e no fundo da mala, onde a droga estava camuflada. Um teste preliminar confirmou a presença de cocaína.

O passageiro, que mora em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, recebeu voz de prisão e será apresentado à Justiça Federal. Ele poderá responder por tráfico internacional de drogas, crime cuja pena prevista é de cinco a 15 anos de prisão, além de multa.
 
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