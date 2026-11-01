Dupla é presa após golpe na troca de celulares em shopping

Um homem que se apresentava como comerciante de celulares e seu comparsa foram presos em flagrante depois de furtar um aparelho no Top Shopping, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, neste sábado (31). Um dos suspeitos dizia receber telefones mais antigos, mais uma quantia em dinheiro, em troca de modelos mais novos, mas desaparecia.
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De acordo com a Polícia Civil, durante a negociação, o homem pediu para ver o aparelho da vítima, um iPhone 14 Pro Max, e saiu em direção a uma loja para uma “avaliação”. No entanto, ele desapareceu sem concretizar a venda.
A vítima havia negociado a troca de seu aparelho antigo, mais R$ 2 mil, por um iPhone 17 Pro Max. Segundo o registro de ocorrência, o investigado manteve conversas por WhatsApp, realizou chamadas de vídeo e chegou a custear o transporte até o shopping para conquistar a confiança dela.
Após constatar o furto, a vítima se dirigiu à 52ª DP (Nova Iguaçu), onde registrou a ocorrência. Os agentes identificaram que o homem estava envolvido em outros dois casos semelhantes, com o mesmo modus operandi, e localizaram o homem no bairro Vila Operária, em Nova Iguaçu.
Os policiais se dirigiram à casa do suspeito e, enquanto ele simulava procurar o telefone da vítima para entregar à equipe, um segundo homem tentou deixar o imóvel levando consigo o celular furtado. A movimentação foi percebida pelos agentes, que interceptaram o indivíduo e recuperaram o aparelho da vítima.
Os dois homens foram presos em flagrante pelo crime de furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas. A pena para este tipo de ocorrência pode chegar a oito anos de prisão.
A Polícia Civil dá prosseguimento às investigações a fim de identificar possíveis outras vítimas e apurar a participação dos envolvidos em crimes semelhantes praticados na região.
De acordo com a Polícia Civil, durante a negociação, o homem pediu para ver o aparelho da vítima, um iPhone 14 Pro Max, e saiu em direção a uma loja para uma “avaliação”. No entanto, ele desapareceu sem concretizar a venda.
A vítima havia negociado a troca de seu aparelho antigo, mais R$ 2 mil, por um iPhone 17 Pro Max. Segundo o registro de ocorrência, o investigado manteve conversas por WhatsApp, realizou chamadas de vídeo e chegou a custear o transporte até o shopping para conquistar a confiança dela.
Após constatar o furto, a vítima se dirigiu à 52ª DP (Nova Iguaçu), onde registrou a ocorrência. Os agentes identificaram que o homem estava envolvido em outros dois casos semelhantes, com o mesmo modus operandi, e localizaram o homem no bairro Vila Operária, em Nova Iguaçu.
Os policiais se dirigiram à casa do suspeito e, enquanto ele simulava procurar o telefone da vítima para entregar à equipe, um segundo homem tentou deixar o imóvel levando consigo o celular furtado. A movimentação foi percebida pelos agentes, que interceptaram o indivíduo e recuperaram o aparelho da vítima.
Os dois homens foram presos em flagrante pelo crime de furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas. A pena para este tipo de ocorrência pode chegar a oito anos de prisão.
A Polícia Civil dá prosseguimento às investigações a fim de identificar possíveis outras vítimas e apurar a participação dos envolvidos em crimes semelhantes praticados na região.
Força Municipal prende homem por furto de cabos
Agentes da Força Municipal prenderam, neste sábado (31), um homem por furto de cabos de energia na estação Cidade Nova do metrô, na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio. Ele foi localizado após uma denúncia e tentou escapar ao perceber a aproximação das equipes.
Durante o patrulhamento, os agentes receberam informações de que um homem estaria retirando cabos das dependências da estação. O suspeito tentou fugir embarcando em um ônibus que seguia em direção à Rodoviária do Rio.
As equipes acompanharam o coletivo e conseguiram interceptá-lo. Com o homem, foram recuperados cerca de 50 metros de cabos elétricos de cobre com revestimento preto.
O suspeito acabou levado à 6ª DP (Cidade Nova), onde permaneceu preso em flagrante por furto. Na delegacia, ele também foi apontado como suspeito de envolvimento em outros crimes do mesmo tipo registrados anteriormente na região.
Durante o patrulhamento, os agentes receberam informações de que um homem estaria retirando cabos das dependências da estação. O suspeito tentou fugir embarcando em um ônibus que seguia em direção à Rodoviária do Rio.
As equipes acompanharam o coletivo e conseguiram interceptá-lo. Com o homem, foram recuperados cerca de 50 metros de cabos elétricos de cobre com revestimento preto.
O suspeito acabou levado à 6ª DP (Cidade Nova), onde permaneceu preso em flagrante por furto. Na delegacia, ele também foi apontado como suspeito de envolvimento em outros crimes do mesmo tipo registrados anteriormente na região.