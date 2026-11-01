Criminosos invadem prédio pelas janelas e furtam apartamentos em Higienópolis, em SP

Três apartamentos de um condomínio em Higienópolis, na região central de São Paulo, foram invadidos e furtados entre a noite de sábado, 31, e a madrugada deste domingo, 1º. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), os criminosos utilizaram um estabelecimento comercial vizinho para chegar às janelas do edifício e entrar nos imóveis.

Os ladrões levaram joias, relógios, dinheiro e outros objetos de valor, segundo o Grupo de Repressão a Roubos (Garra), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope).

O Instituto de Criminalística (IC) foi acionado para realizar a perícia no condomínio. A polícia também solicitou um exame papiloscópico, que busca identificar possíveis impressões digitais deixadas pelos envolvidos.

O caso é investigado pelo 77º Distrito Policial (Santa Cecília), com apoio da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco). Segundo a SSP, as investigações continuam para identificar os responsáveis pelos furtos.