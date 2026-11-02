Outubro tem só quatro dias sem chuva e bate recorde

Segundo o Sistema Alerta Rio, outubro de 2026 foi o mês mais chuvoso da série histórica, iniciada em 1997. Até a última sexta-feira, foram acumulados 215,5 milímetros de chuva na cidade, superando os recordes anteriores de 197,4 mm, em 2023, e 189,5 mm, em 2003.

Ao longo de dois meses, o carioca enfrentou muitos dias chuvosos. Em outubro, apenas quatro dias não tiveram chuva na cidade do Rio: 8, 9, 13 e 28. Em setembro, foram cinco datas: 3, 4, 19, 20 e 26.

De acordo com o histórico meteorológico, a média para novembro são 20 dias de chuva.

O relatório da Prefeitura do Rio ainda aponta que a média de chuvas para o mês, de 1997 a 2025, é de 126,9 mm.

Segundo o Inmet, o estado do Rio de Janeiro tende a apresentar acumulados de chuva abaixo da média em novembro de 2026.