Mulher é eletrocutada ao pisar em fio caído no chão em Pinheiros, na zona oeste de SP

Uma mulher tomou um choque elétrico ao pisar em um fio caído no chão na Rua Teodoro Sampaio, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na manhã da última sexta-feira, 30.

A vítima foi identificada como Letícia Carolina dos Santos, de 33 anos. Segundo apurado pelo Estadão, ela teve uma parada cardiorrespiratória, foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital das Clínicas. O advogado da família, Márcio Santos da Silva, disse que o estado de saúde dela é estável, mas considerado de extrema gravidade.

Letícia trabalhava na região e estava a caminho do emprego quando sofreu o choque elétrico. "Nesse momento, a gente tá aguardando o encerramento da perícia pra ver se há algum indiciamento", afirmou o advogado Silva.

O Hospital das Clínicas confirmou que a paciente deu entrada na unidade, mas informou que não tem autorização para divulgar informações sobre seu estado de saúde.

Em nota, a Enel lamentou o acidente envolvendo sua rede elétrica e disse que equipes da distribuidora estão realizando reparos no local.

A empresa ainda afirma que acompanha o estado de saúde da mulher e mantém contato com a família para oferecer o apoio necessário. "A Enel aguarda o resultado da perícia para esclarecer as circunstâncias do acidente."

O acidente ocorreu na altura do número 2700, próximo ao Faria Lima Plaza, edifício comercial de alto padrão localizado na região.