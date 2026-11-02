Casas ficam alagadas após tubulação romper em Irajá

Um vazamento em uma tubulação de grande porte da Águas do Rio alagou diversas casas na comunidade Rio do Ouro, em Irajá, na Zona Norte, na madrugada desta segunda-feira (2). Ao menos uma residência foi totalmente interditada por risco de desabamento.

A concessionária informou que equipes atuam desde o início da madrugada na comunidade para localizar e reparar o vazamento. De acordo com a empresa, profissionais de Responsabilidade Social prestam suporte aos moradores afetados. Ainda não há informações sobre impactos no abastecimento de água da região.



A Defesa Civil Municipal foi acionada e interditou totalmente um imóvel residencial devido ao risco de desabamento após o vazamento. O órgão informou que o local foi isolado por medida de segurança. A Comlurb também atua na ocorrência.

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