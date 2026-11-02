Casas ficam alagadas após tubulação romper em Irajá

Um vazamento em uma tubulação de grande porte da Águas do Rio alagou diversas casas na comunidade Rio do Ouro, em Irajá, na Zona Norte, na madrugada desta segunda-feira (2). Ao menos uma residência foi totalmente interditada por risco de desabamento.
A concessionária informou que equipes atuam desde o início da madrugada na comunidade para localizar e reparar o vazamento. De acordo com a empresa, profissionais de Responsabilidade Social prestam suporte aos moradores afetados. Ainda não há informações sobre impactos no abastecimento de água da região.
A Defesa Civil Municipal foi acionada e interditou totalmente um imóvel residencial devido ao risco de desabamento após o vazamento. O órgão informou que o local foi isolado por medida de segurança. A Comlurb também atua na ocorrência.
A Defesa Civil Municipal foi acionada e interditou totalmente um imóvel residencial devido ao risco de desabamento após o vazamento. O órgão informou que o local foi isolado por medida de segurança. A Comlurb também atua na ocorrência.
Jacarepaguá recebe obras de urbanização e lazer
Moradores de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste, foram contemplados com a conclusão de duas obras neste domingo (1º). A primeira entrega foi a do Conjunto Maravilha, no Residencial Independência, na Freguesia. Em seguida, foram entregues as intervenções do Bairro Maravilha, na comunidade Chico City, na Gardênia Azul, além da reforma do Campo do AP, na Cidade de Deus.
O prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, participou das cerimônias de entrega. "Hoje inauguramos obras na Freguesia, assumimos mais um compromisso com um Bairro Maravilha na Gardênia Azul, na região do Chico City, que sofre muito com alagamentos, e finalizamos na Cidade de Deus, inaugurando mais uma área de lazer em uma área da cidade muito especial, que precisa de mais investimento. A gente segue firme fazendo aquilo que é o papel da prefeitura, entregando os serviços com gestão, qualidade, excelência e mudando a vida de quem precisa mais", disse.
No Residencial Independência, formado por 46 blocos, a Prefeitura do Rio realizou serviços de recuperação e conservação das estruturas, além da reforma e revitalização de espaços destinados ao esporte, lazer e convivência dos moradores. O projeto, que integra o programa Conjunto Maravilha, foi desenvolvido pela Empresa Municipal de Urbanização (Rio-Urbe) e executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, com investimento de R$ 11,5 milhões.
Nos blocos, foram realizados serviços de recuperação dos revestimentos e dos telhados, além da pintura das fachadas e da impermeabilização das calhas de águas pluviais. As caixas-d'água passaram por recuperação estrutural, limpeza e impermeabilização. Portões, gradis e muros também receberam serviços de recuperação e pintura.
As áreas comuns também foram contempladas. O parque infantil foi revitalizado, a quadra poliesportiva passou por reforma e a Academia da Terceira Idade (ATI) foi recuperada. O salão de festas recebeu melhorias, enquanto a cisterna passou por recuperação estrutural, limpeza e impermeabilização. Os serviços incluíram ainda a requalificação das calçadas internas.
O prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, participou das cerimônias de entrega. "Hoje inauguramos obras na Freguesia, assumimos mais um compromisso com um Bairro Maravilha na Gardênia Azul, na região do Chico City, que sofre muito com alagamentos, e finalizamos na Cidade de Deus, inaugurando mais uma área de lazer em uma área da cidade muito especial, que precisa de mais investimento. A gente segue firme fazendo aquilo que é o papel da prefeitura, entregando os serviços com gestão, qualidade, excelência e mudando a vida de quem precisa mais", disse.
No Residencial Independência, formado por 46 blocos, a Prefeitura do Rio realizou serviços de recuperação e conservação das estruturas, além da reforma e revitalização de espaços destinados ao esporte, lazer e convivência dos moradores. O projeto, que integra o programa Conjunto Maravilha, foi desenvolvido pela Empresa Municipal de Urbanização (Rio-Urbe) e executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, com investimento de R$ 11,5 milhões.
Nos blocos, foram realizados serviços de recuperação dos revestimentos e dos telhados, além da pintura das fachadas e da impermeabilização das calhas de águas pluviais. As caixas-d'água passaram por recuperação estrutural, limpeza e impermeabilização. Portões, gradis e muros também receberam serviços de recuperação e pintura.
As áreas comuns também foram contempladas. O parque infantil foi revitalizado, a quadra poliesportiva passou por reforma e a Academia da Terceira Idade (ATI) foi recuperada. O salão de festas recebeu melhorias, enquanto a cisterna passou por recuperação estrutural, limpeza e impermeabilização. Os serviços incluíram ainda a requalificação das calçadas internas.