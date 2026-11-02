Criminosos atacam base da PM na Gardênia Azul



A base da Polícia Militar na Gardênia Azul , na Zona Sudoeste do Rio, foi atacada a tiros na madrugada desta segunda-feira (2). Na tentativa de dificultar a entrada dos agentes na comunidade, criminosos também incendiaram barricadas e tentaram bloquear vias da região.

De acordo com a corporação, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram alvos de disparos e houve confronto Após a troca de tiros, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata.



Após buscas, os policiais apreenderam um fuzil Colt e 28 munições intactas na Rua Melo, no interior da comunidade. A ocorrência ficou a cargo da 32ª DP (Taquara).



O policiamento na região continua reforçado. A localidade é alvo de constantes confrontos devido à disputa de território entre criminosos rivais do Comando Vermelho (CV) e milicianos.

Polícia investiga mais um caso de execução na Taquara

Um homem foi executado a tiros na comunidade Cabeça de Porco, na Taquara , Zona Sudoeste do Rio, na madrugada de domingo (1º). Este é o segundo caso em pouco mais de 24 horas na região. O corpo da vítima, que ainda não teve a identidade divulgada, foi encontrado por policiais do 18º BPM (Jacarepaguá), na Rua Caituba.

Segundo informações preliminares, o crime teria sido praticado por criminosos do Comando Vermelho (CV), que invadiram a comunidade durante a madrugada. O homem morto seria integrante de uma milícia que atua na região.



A área foi isolada para a realização da perícia. O caso está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga a autoria e a motivação do crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro, onde passará por exames para identificação.

Essa foi a segunda ocorrência de execução em pouco mais de 24 horas na Taquara. Na noite de sexta-feira (30), um ataque a tiros deixou um homem morto e outro ferido em um depósito na Estrada Rodrigues Caldas, na Taquara.

Segundo testemunhas, homens armados passaram atirando contra o estabelecimento.

Relatos que circulam nas redes sociais apontam que um dos criminosos, vestido com roupa camuflada e armado com um fuzil, teria invadido o depósito e executado a vítima. A ação provocou pânico e correria no local.

De acordo com a PM, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo na região. No local, encontraram um homem caído já sem vida com perfurações provocadas por disparos de arma de fogo (DAF).



Uma segunda vítima foi socorrida e encaminhada à UPA da Taquara, sendo posteriormente transferida para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde permanece internada.