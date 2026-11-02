Dia de Finados em cemitérios do Rio é marcado por programação especial

Os cemitérios do Rio contam com uma programação especial no Dia de Finados , nesta segunda-feira (2). Missas, apresentações musicais e atividades culturais marcam a data, que deve levar milhares de pessoas aos locais para homenagear familiares e amigos.

Os sete espaços administrados pela concessionária Reviver, por exemplo, contam com atividades dedicadas à memória de pessoas que morreram. No Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Portuária do Rio, a programação começa às 8h, com uma missa celebrada pelo arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta.



Entre as novidades está a exposição "Cores do Afeto", com pinturas feitas por participantes de oficinas de arte gratuitas sobre memória e afeto. O local também receberá uma apresentação do Coral Reviver, formado por cerca de 180 funcionários da empresa.



Arte para expressar a saudade



A exposição "Cores do Afeto" reúne pinturas produzidas nas oficinas que tiveram curadoria da artista plástica Oci Ferreira, da Bovoart Vivências Artísticas. Os participantes personalizaram desenhos a partir de lembranças e vínculos afetivos. O projeto também resultou em uma tela coletiva.



Jackeline Rocha Domingues participou das duas primeiras edições e usou a pintura para homenagear a avó e um amigo. Para ela, a experiência ajudou a lidar com a perda e a encontrar novas formas de expressão.



"A arte entrou na minha vida para me ajudar a ressignificar experiências difíceis, transformar sentimentos e encontrar novos caminhos depois de momentos dolorosos. Ver a arte, por meio dessa iniciativa da Reviver, cumprir esse papel na vida de quem participa é algo muito especial", conta.



Oci Ferreira diz que o objetivo das oficinas era justamente oferecer às pessoas uma maneira de expressar sentimentos difíceis por meio da arte.



"A arte transformou a minha vida, e poder usá-la para ajudar outras pessoas a ressignificar sentimentos e experiências difíceis é algo muito especial. Quando a Reviver me convidou para desenvolver o projeto, fiquei muito tocada, porque esse é justamente o propósito da minha arte", afirma a artista.



A programação no São Francisco Xavier inclui a apresentação do Coral Reviver, tendo destaque no repertório músicas como "Oceano", de Djavan, e "O Sol Nascerá", de Cartola, sepultado no próprio cemitério. Haverá ainda ações de saúde e atividades infantis, como espaço para desenhos e oficina de jardinagem. Em todas unidades, haverá apresentações de músicos durante o dia e os visitantes também poderão escrever nomes, mensagens e agradecimentos nas fitas verdes que compõem e decoram o Memorial Reviver.



A concessionária Reviver estima receber 150 mil visitantes nos sete cemitérios sob sua administração entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2), feriado de Finados. Somente na segunda, a expectativa é de 100 mil pessoas, sendo 50 mil no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, e outras 50 mil nas demais unidades. Os cemitérios funcionarão, na segunda-feira, das 7h às 18h.

Confira os horários das missas em cada unidade:



São Francisco Xavier: de hora em hora, das 8h às 16h. A primeira celebração será presidida por Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro.



Santa Cruz: 9h, 11h, 14h e 16h.



Ricardo de Albuquerque: de hora em hora, das 8h às 16h.



Guaratiba: 8h, 10h e 15h.



Cacuia: 8h, 9h30, 11h, 15h e 16h.



Murundu: a cada duas horas, das 8h às 16h.



Paquetá: 10h30.

Cemitério da Penitência terá instalação interativa

Conselhos, receitas de família, frases que atravessam gerações e ensinamentos que permanecem mesmo depois da despedida. São essas memórias que o Cemitério da Penitência, no Caju, quer reunir na instalação interativa "Janelas da Vida" para o Dia de Finados. A iniciativa convida os visitantes a transformar recordações pessoais em homenagens compartilhadas, valorizando os legados afetivos de quem continua presente na história de familiares e amigos.



A experiência parte de duas perguntas: "O que fica?" e "Qual foi a coisa mais importante que essa pessoa ensinou a você?". Os visitantes poderão registrar suas respostas em frases, conselhos, hábitos, receitas ou outros aprendizados deixados por pessoas queridas. As mensagens serão expostas na estrutura da instalação, formando um grande painel coletivo de histórias e lembranças.



Segundo Hélio Rulli, diretor da unidade, a atividade é um convite à reflexão. “As janelas têm um simbolismo muito forte e diverso. É através delas que a luz entra, marcam a intercessão do dentro para fora ou, simplesmente, são pontos de encontro de conversas entre amigos e vizinhos. Através das ‘Janelas da Vida’ queremos estimular as boas lembranças de cada um, rememorar o que cada pessoa deixa em nossas vidas, seja por meio de um conselho, de um gesto de carinho ou de um ensinamento que levamos adiante. Com essa iniciativa, queremos proporcionar um espaço de acolhimento e homenagem, em que as famílias possam compartilhar suas memórias e reconhecer a importância desses legados afetivos”, afirma.



Além da instalação interativa, às 8h, será celebrada a Santa Missa, presidida por Dom Roque Costa Souza, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio. Às 10h, haverá Santo Terço e confissões, com o padre Geraldo Aguiar. O sacerdote também celebrará outra missa, às 11h. Ao meio-dia, será realizada a tradicional soltura de balões com as famílias presentes, uma homenagem simbólica às pessoas que partiram.



O Crematório e Cemitério da Penitência fica na Rua Monsenhor Manuel Gomes, 307, no Caju. O horário especial de funcionamento é das 7h às 18h. Há estacionamento no local ao custo de R$35.

Programação Dom Orani

Além das celebrações no Caju, o Dom Orani presidirá missas em outras unidades. A programação do cardeal começa às 8h, no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju. Às 9h30, ele participará de uma homenagem aos sacerdotes sepultados no local. Depois, às 11h, celebrará uma missa no Cemitério de Inhaúma. O último compromisso será às 16h, no Cemitério de Santa Cruz, onde também haverá uma homenagem às pessoas sepultadas sem identificação.

Em Inhaúma, os horários das missas são 8h, 9h, 11h, 13h, 14h, 15h e 16h. Já no Cemitério de Santa Cruz, as celebrações estão previstas para 9h, 11h, 14h e 16h.

Outras unidades

No Cemitério São João Batista, em Botafogo, haverá celebrações de hora em hora, das 8h às 17h. No Cemitério de Campo Grande, a programação começa às 7h30 e segue às 9h, 10h30, 12h, 13h30, 15h e 16h30.



Também haverá missas no Jardim da Saudade, em Sulacap, às 10h e às 16h; no Cemitério do Pechincha, em Jacarepaguá, às 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h.



A programação inclui ainda o Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, com missa às 11h; o Cemitério do Catumbi, com celebrações às 8h, 9h, 10h, 11h, 13h, 14h e 15h; e o Cemitério de Irajá, com missas de hora em hora, das 8h às 16h.



Já no Cemitério da Ordem Terceira do Carmo, a celebração está marcada para as 10h. O Cemitério de Piabadas também terá celebração, às 10h.

Missas também são realizadas em igrejas



Além dos cemitérios, igrejas da cidade terão programação especial. O Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no Recreio dos Bandeirantes, realizará missas às 7h, 8h, 10h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h e 19h.



Na cripta da Catedral Metropolitana de São Sebastião, no Centro, as celebrações estão previstas para 8h, 10h, 13h e 15h. Já a Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, na Rua do Ouvidor, terá uma missa solene às 12h15, com coral, orquestra e bênção com a relíquia do Santo Lenho.

Niterói tem missas em cemitérios e igrejas



Em Niterói, a programação de Finados também contará com celebrações religiosas em diferentes pontos da cidade. No Cemitério de Maruí, estão previstas missas campais às 8h, 10h, 12h e 15h. No Cemitério São Lázaro de Itaipu, a celebração será às 10h, enquanto no Cemitério São Francisco e no Cemitério da Irmandade do Santíssimo Sacramento de Niterói as missas estão marcadas para as 11h.



As igrejas também terão atividades. Na Igreja Matriz de São Francisco Xavier, a missa será às 9h30. Já na Igreja Histórica de São Francisco Xavier, haverá uma celebração campal às 17h.



Os cemitérios municipais de Niterói tiveram funcionamento ampliado durante o feriado. No sábado (31) e no domingo (1º), o atendimento ocorreu das 8h às 17h. Nesta segunda, Dia de Finados, os portões ficam abertos das 6h às 18h. Os serviços cemiteriais funcionarão normalmente durante os três dias.

Jardim da Saudade tem homenagem às vítimas de feminicídio



No Jardim da Saudade de Sulacap, a programação de Finados também será marcada por uma campanha de conscientização contra o feminicídio. A iniciativa do Grupo Jardim da Saudade terá um jardim formado por cruzes em tamanho humano, cobertas por 1.571 rosas. Cada flor representa uma mulher vítima de feminicídio no Brasil em 2025.



A ação, realizada em parceria com a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e Cuidados da Prefeitura do Rio, terá o tema “Feminicídio. Basta de vidas interrompidas”. Um painel com o rosto de uma mulher e cabelos formados por rosas apresentará dados sobre a violência contra mulheres no Brasil e no estado do Rio, com informações do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Instituto de Segurança Pública.



As cruzes terão mensagens como “É crime”, “Peça ajuda”, “Proteja” e “Ligue 180”. Os visitantes também poderão deixar mensagens em um mural dedicado às vítimas e receber orientações sobre como reconhecer situações de violência e buscar ajuda.



“Os números do feminicídio são alarmantes e exigem uma mobilização de toda a sociedade. Aproveitamos o Dia de Finados para ampliar esse alerta, incentivar a denúncia e divulgar os canais de proteção às mulheres”, afirmou Fabienne Bezerra, presidente do Grupo Jardim da Saudade.



Em Sulacap, a programação começa às 5h, com a abertura do Jardim das Cruzes. A celebração ecumênica será às 9h, seguida de missas às 10h e às 16h. No Jardim da Saudade de Paciência, haverá celebração ecumênica às 9h20, apresentação musical às 10h e missa às 11h.



A iniciativa integra o projeto Finados com Arte, realizado há mais de 26 anos pelo grupo.

Itaboraí conta com missas, culto e ações de saúde



Em Itaboraí, o Cemitério Parque da Paz preparou uma programação que reúne celebrações religiosas, homenagens e atividades voltadas à saúde. A expectativa do grupo OAF Assistencial, responsável pela iniciativa, é receber cerca de quatro mil visitantes na segunda-feira. Os portões serão abertos às 7h e permanecerão funcionando até as 17h.



As atividades começam às 8h, com o Terço de São Jorge. Às 9h, será celebrada uma missa pelo padre João Paulo. No período da tarde, às 12h30, haverá um culto conduzido pelo pastor Izael, da Primeira Igreja Batista de Venda das Pedras. Uma segunda missa está marcada para as 15h.



Durante o dia, os visitantes também poderão participar da tradicional revoada de balões, que inclui um balão em formato de terço, e receber rosas. Outro espaço preparado para a data será a Árvore da Saudade, onde familiares e amigos poderão deixar mensagens em homenagem às pessoas que morreram.



O cemitério também terá um ponto para aferição de pressão arterial. A proposta é oferecer aos visitantes a possibilidade de verificar a pressão durante a visita.



“Sabemos que o Dia de Finados é uma data muito significativa para as famílias, marcada pela saudade, pelas lembranças e homenagens a quem amamos. Por isso, preparamos o cemitério para receber os visitantes com acolhimento, respeito e cuidado, oferecendo um ambiente de fé e conforto para que cada um possa vivenciar esse momento de acordo com suas crenças e manter viva a memória de seus entes queridos”, afirmou Karla Monielly Belchior, CEO do Cemitério Parque da Paz.



A executiva também destacou a importância da iniciativa de saúde. “Queremos oferecer aos nossos visitantes a oportunidade de cuidar do bem-estar e valorizar a vida. Pequenos gestos, como aferir a pressão arterial, são importantes para a prevenção de doenças”, acrescentou. O Cemitério Parque da Paz fica na Rua Marcílio Dias, s/nº, em Itaboraí.