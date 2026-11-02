Duda Nagle pede Mariane Heller em casamento

Duda Nagle , de 43 anos, pediu Mariane Heller, de 33, em casamento. Através das redes sociais, na noite deste domingo (1º), o ator e a nutricionista anunciaram a novidade, recebendo mensagens de carinho de familiares e seguidores.

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"'Sim' para o amor da minha vida!!! Meu noivo! Te amo muito e para sempre", declarou Mariane, na legenda da publicação. No compilado de registros, o posou posou em clima de romance, com direito a beijinho. A nutricionista também mostrou o anel de noivado.

Nos comentários, a mãe do ator, Leda Nagle, celebrou o noivado. "Parabéns. Felicidades. Sejam muito felizes", desejou a apresentadora. Internautas também reagiram. "Feliz demais por vocês! Muito amor e felicidades para vocês", disse uma seguidora. "Parabéns. Deus Abençoe muito a união de vocês", expressou uma usuária das redes sociais. "Viva! Felicidades e muito amor para vocês", escreveu outra pessoa. "Que amor! Parabéns, casal", comentou mais alguém.

Declarações

Apesar de discretos, o casal costuma publicar declarações nas redes. Em agosto, o ator aproveitou o aniversário da nutricionista para fazer uma declaração de amor. O ator publicou uma sequência de fotos ao lado de Mariane, incluindo registros dos dois aos beijos durante uma viagem a Fernando de Noronha, arquipélago em Pernambuco.

"Feliz aniversário, minha gatona! Sou muito feliz contigo. Te amo! Parabéns! Muita saúde, sorte e amor", escreveu ele, na ocasião. Mariane respondeu à homenagem com um "Eu te amo!" acompanhado de um coração.

No ano passado, Duda também publicou uma homenagem de aniversário para a então namorada. "Feliz aniversário! Sou um felizardo por te ter ao meu lado [risos]. Te desejo muito amor, saúde, sorte e muitos anos de vida". Mariane também retribuiu o gesto romântico. "Ah! Obrigada, meu felizardo! Eu sou muito felizarda mesmo [risos]", comentou ela.

Relacionamento

Duda e Mariane assumiram o relacionamento em julho de 2025. Antes dela, o ator teve um breve romance com a corretora Michele Balsamão, no início de 2024. O relacionamento mais conhecido de Duda foi com Sabrina Sato. Os dois começaram a namorar em 2016, ficaram noivos em 2018 e são pais de Zoe, de 7 anos. A separação aconteceu em 2023, após sete anos juntos. A apresentadora casou com o ator Nicolas Prattes em janeiro do ano passado. Os dois estão à espera de um filho.

Saiba mais

Em maio deste ano, Duda marcou presença na Feira das Nações da escola da filha, acompanhado de Mariane e da mãe. Já Sabrina também participou da celebração escolar e publicou fotos ao lado de Zoe, da irmã, Karina Sato, e da sobrinha, Manuela. Apesar de estarem no mesmo evento, o ex-casal não apareceu junto nos registros divulgados nas redes.



Eles manteram a atenção voltada para a filha durante a programação da escola. Zoe surgiu sorridente em diferentes momentos da festa, que reuniu familiares dos dois lados. Desde o término de Duda e Sabrina, ambos mantêm uma relação cordial em compromissos ligados à criação da herdeira.