Flávio Bolsonaro vai a culto nos Estados Unidos depois de fuga

senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez, neste domingo (1°), a primeira aparição pública depois de fugir para os Estados Unidos após o segundo turno das eleições presidenciais. O candidato derrotado compareceu a um culto evangélico da Igreja Celeiro, na cidade de Coral Springs, na Flórida, acompanhado da mulher, Fernanda, e do irmão Eduardo Bolsonaro (PL-SP), ex-deputado federal.

A presença do senador foi compartilhada em postagens da igreja em redes sociais. Em uma foto, ele aparece ao lado, além da mulher e do irmão, da cunhada Heloísa Bolsonaro e dos pastores José Maurício Fernandes, conhecido como Paizão, e Alice Fernandes, a Mãezona.

Os convidados acompanharam o culto da primeira fileira. Um vídeo publicado por Alice mostra que o pastor direcionou a Flávio uma mensagem sobre derrota: "Com Jesus você não perde, e se perder, você está ganhando", disse José Maurício.

Vídeo mostra Flávio acompanhando o culto ao lado da mulher, Fernanda Bolsonaro Reprodução / Instagram

Em carta publicada no domingo, horas antes da divulgação dos registros na igreja, o candidato derrotado afirmou que não se arrepende "de absolutamente nada" do que fez, e alega enfrentar "um sistema que quer que as coisas continuem como estão no Brasil".

O senador também criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou a entrega de seus passaportes por risco de fuga. Flávio é investigado na Corte em dois inquéritos, um deles por lavagem de dinheiro e evasão de divisas com o advogado e amigo Willer Tomaz e o outro pelos repasses do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, no caso "Dark Horse".

"Apenas sete minutos após o anúncio do resultado das eleições, já havia uma decisão judicial com medidas cautelares contra mim, com base em mentiras. Isso não é democracia e está muito longe de ser um processo judicial justo e imparcial. Ao menos estou num país onde posso manifestar livremente minha opinião, não serei alvo de um juíz (sic) que acordou com vontade de fazer o mal e enviou a sua polícia à minha casa para revirar as calcinhas das minhas filhas na gaveta", afirmou o candidato derrotado.

Carta golpista

Em uma carta anterior, publicada na última quarta-feira (28) , Flávio Bolsonaro adotou tom golpista. No texto, ele questiona, sem provas, o resultado das urnas, que deram vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e se apresenta com "o verdadeiro presidente eleito" do Brasil. Em nova versão da carta, divulgada ainda na quarta-feira, Flávio substituiu a expressão "presidente eleito" e disse ser o "líder do Brasil".

O senador diz, no documento, que a decisão que ampliou o horário de votação até as 19h garantiu a reeleição do petista. Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam, entretanto, que apenas 34,3 mil votos foram registrados após a prorrogação. Apesar das críticas de Flávio, o resultado do pleito foi reconhecido por sua sigla, o Partido Liberal (PL).

Flávio Bolsonaro chegou à Flórida na última quarta-feira . Para a fuga, ele, a mulher e as duas filhas do casal seguiram em um jatinho privado de Puerto Iguazú, na Argentina, rumo ao Aeroporto de Opa-locka, em Miami. Antes de tocar o solo dos Estados Unidos, a aeronave fez uma breve escala em Guayaquil, no Equador.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Isabelle Rosa