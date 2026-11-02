Deep Purple cancela turnê devido a 'riscos muito sérios' com Ian Gillan, que foi internado

O Deep Purple cancelou o restante de sua turnê por Europa e Reino Unido, anteriormente prevista para seguir até 25 de novembro. O motivo é a recente hospitalização do vocalista Ian Gillan, devido a uma emergência médica não especificada.

O imprevisto ocorreu no último sábado, 31, e forçou a lendária banda britânica a cancelar shows na Alemanha. Nesta segunda-feira, 2, o cantor de 81 anos emitiu um comunicado no qual afirma que existem "riscos muitos sérios" se seguir em turnê.

"Tive um problema de saúde enquanto estava em Leipzig, o que exigiu atendimento médico urgente no hospital. Eu esperava receber autorização médica para continuar até o fim da turnê, mas existem riscos muito sérios caso eu o faça. Por isso, seguindo a recomendação da minha equipe médica e da minha gestão, decidimos adiar o restante da turnê pela Europa e pelo Reino Unido até novo aviso. Peço desculpas por qualquer transtorno que isso possa causar, mas esta é a melhor decisão para todos os envolvidos", afirmou Gillan em nota.

É sabido que o artista enfrentou problemas de visão nos últimos anos. Em 2024, ao ser questionado pelo Estadão sobre sua situação de saúde, ele se recusou a dar detalhes e disse que seus registros são "confidenciais".

Show no Brasil segue mantido

O Deep Purple, no entanto, não suspendeu a etapa sul-americana da turnê, que começa em 5 de dezembro com um show único no Brasil. A apresentação, que está prevista para ser realizada na Suhai Music Hall, em São Paulo, está mantida por enquanto.