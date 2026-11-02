Defesa Civil dispara alerta para chuva forte e raios no Rio

A Defesa Civil do município do Rio alertou, na tarde desta segunda-feira (2), para a possibilidade de pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de raios, nas próximas horas. O órgão orienta que a população evite transitar por áreas alagadas. Em caso de emergência, os moradores devem ligar para os telefones 199 ou 193. Um aviso também foi enviado aos cariocas por SMS e WhatsApp devido às condições meteorológicas.

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De acordo com o Alerta Rio, há possibilidade de ventos moderados a fortes a partir do fim da tarde desta segunda-feira. O volume de chuva poderá ultrapassar 40 mm/h, enquanto as rajadas de vento poderão atingir velocidades entre 50 km/h e 90 km/h.



Às 17h47, foram registrados volumes de chuva moderada em Guaratiba (9 mm) e na Grota Funda (9,6 mm). Já segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), às 17h, foram registradas rajadas de vento de 62,6 km/h na estação de Marambaia e de 43,9 km/h na Vila Militar.

Recomendações em caso de chuva intensa



– Em caso de alagamento, não tente atravessar áreas inundadas de carro, a pé ou de bicicleta. Há riscos de correnteza, objetos cortantes, buracos e contaminação por doenças;

– Não permaneça às margens de córregos e rios;

– Redobre a atenção ao dirigir e mantenha os faróis acesos;

– Procure permanecer em local seguro e evite áreas sujeitas a alagamentos.

Previsão do tempo para os próximos dias



Na terça-feira (3), a atuação de áreas de instabilidade manterá o tempo instável na cidade do Rio. O céu ficará nublado a parcialmente nublado, com previsão de pancadas isoladas de chuva moderada no início da madrugada e chuva fraca a moderada a partir da tarde. Os ventos serão fracos a moderados.

Na quarta-feira (4), a combinação da instabilidade em médios e altos níveis da atmosfera com o calor deixará o tempo instável. A previsão é de nebulosidade variada, com pancadas isoladas de chuva durante a tarde e a noite. Os ventos serão fracos a moderados.



Na quinta-feira (5), áreas de instabilidade associadas ao calor e à aproximação de uma frente fria também deixarão o tempo instável na cidade. A previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva a partir da tarde, que poderão ser acompanhadas de raios e rajadas de vento moderadas a fortes.



Na sexta-feira (6), a atuação de ventos úmidos vindos do oceano favorecerá o predomínio de céu nublado, a queda das temperaturas e a ocorrência de chuva fraca e isolada durante a madrugada e a manhã. Os ventos serão fracos a moderados.