Acidente com asa-delta em São Conrado deixa dois mortos

A Polícia Civil informou que a 15ª DP (Gávea) investiga o caso. O equipamento de voo passará por perícia, e testemunhas são ouvidas. Os agentes trabalham para apurar as circunstâncias do acidente. Ainda não há informações sobre velórios e sepultamentos.

Menino morre e outras crianças ficam feridas após picape tombar