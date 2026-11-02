ASSINE JÁ!
Geral

Copilota de jato que caiu nos EUA era de família brasileira

Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos, tinha licença para pilotar desde os 17 anos

Nathalia Gadelha Filgueiras compartilhava registros de voos nas redes sociais
Nathalia Gadelha Filgueiras compartilhava registros de voos nas redes sociais -
Uma jovem de família brasileira atuava como copilota do avião particular que caiu e explodiu no solo neste domingo (1°), em um bairro residencial na Flórida, nos Estados Unidos. Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos, tinha licença para pilotar desde os 17, e está entre as nove vítimas que não resistiram ao acidente. A informação foi revelada nesta segunda-feira (2) pelo jornal New York Post. 
LEIA MAIS: Aventureiro britânico termina volta ao mundo a pé após 28 anos
Segundo o jornal norte-americano, a mãe de Nathalia, Camila, confirmou que a filha estava a bordo da aeronave. A reportagem disse ainda que a jovem cresceu na região de Palm Beach, na Flórida. O DIA verificou que os pais de Nathalia são brasileiros, mas ela tinha nacionalidade americana. 
À CNN Brasil, Camila confirmou que a filha estava trabalhando no momento do acidente. "Ela era uma menina muito boa, responsável, esforçada, estava trabalhando. Ela era copilota, não podia tomar nenhuma decisão", lamentou.
Nathalia pilotava o jatinho Learjet 60, que havia decolado do Aeroporto Internacional de Austin-Bergstrom, no Texas, rumo às Bahamas. Um vídeo gravado pela câmera de um carro mostra o avião "mergulhando" contra o solo, com o nariz apontado para o chão. A gravação de áudio da cabine revela que um dos pilotos  chegou a dizer, em desespero, segundos antes da queda, que o jato iria "bater no chão".
A aeronave caiu nas proximidades de uma rodovia em um bairro de Palm Beach, no sul da Flórida, a 11 quilômetros da residência de Donald Trump em Mar-a-Lago. A partir das imagens, também é possível observar que houve uma explosão e que, depois do impacto contra o solo, uma cratera se formou no asfalto. As nove mortes foram confirmadas pela agência federal de aviação dos Estados Unidos, a FAA.

Licença para pilotar aos 17 anos

Nathalia Gadelha Filgueiras ganhou destaque na mídia local quando obteve a licença para pilotar aviões. Na época, a jovem tinha apenas 17 anos e ainda não havia se formado no ensino médio. Ela se interessou pela área por causa do pai, que começou a voar por lazer em 2018.
Em entrevista ao CBS12 News, em 2023, disse que se orgulhava por ter obtido a autorização de piloto privado tão cedo, antes mesmo da carteira de motorista. "As pessoas dizem 'ah, você não sabe dirigir', e eu respondo 'sim, mas eu sei voar'", afirmou.
A jovem declarou, ainda, que seu sonho era tirar as licenças para pilotar jatos e para voar em operações comerciais.
Em uma publicação de março deste ano, Nathalia comemorou a certificação para atuar como piloto em comando do LearJet 60, mesmo modelo envolvido no acidente. Na postagem, ela escreveu, em inglês: "PIC LearJet60!!!!! Toda glória a Deus! Amém!". 
* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Isabelle Rosa
As mais lidas
    Recomendadas