Marieta Severo faz 80 anos e ganha homenagens

Marco Nanini, que viveu Lineu, marido da personagem, destacou a amizade com a artista. "Marieta faz 80 anos! Que maravilha poder estar por perto dessa amiga querida, acompanhar e aprender com essa atriz que tanto admiro. Minha companheira mais frequente nas artes", escreveu. Ele compartilhou fotos dos dois em diferentes trabalhos na televisão, no cinema e no teatro.Lúcio Mauro Filho, intérprete de Tuco, também relembrou a parceria que começou nos bastidores do humorístico. "Há 25 anos eu ganhei um dos grandes presentes da minha vida, a amizade e parceria de uma das minhas maiores referências: Marieta Severo", declarou.O ator contou que a colega esteve presente em momentos especiais de sua trajetória. "Marieta foi testemunha do meu casamento, do nascimento dos meus três filhos, dos meus trabalhos mais importantes", afirmou. "Seja como profissional, como cidadã e acima de tudo como ser humano, Marieta é das minhas grandes inspirações", completou.Guta Stresser, que interpretou Bebel, dedicou uma publicação à antiga parceira de cena. "Hoje é o dia de celebrar Marieta Severo. VIVA MARIETINHA 80!", escreveu. Em seguida, fez uma série de elogios: "Linda. Talentosa. Inteligente. Aguerrida. Sensata. Mãezona. Elegante. Sagaz. Perfeita!!!"A atriz também recordou o período em que as duas interpretaram mãe e filha. "Só posso agradecer por ela existir e por ter tido a sorte e privilégio de ser ‘sua filha’, por tantos anos, na nossa amada Família Silva!!!", disse. Ela ainda mencionou o trabalho de Marieta em "Dom de Iludir", da Netflix.Marcos Oliveira, o Beiçola da série, publicou um vídeo de aniversário. "Hoje é o aniversário dela, e desejo muita saúde, muita felicidade, muita alegria na sua vida, por tudo que ela representa na nossa cultura brasileira", disse.Ele encerrou a homenagem com uma expressão dos tempos da comédia: "Eu simplesmente tenho que dizer pra você, como nos velhos tempos: ‘My true love' [Meu amor verdadeiro]. Beijo, Marieta. Força, felicidades."Exibida entre 2001 e 2014, "A Grande Família" acompanhou a rotina da família Silva, com Dona Nenê como uma das personagens centrais. O seriado marcou a carreira do elenco e conquistou diferentes gerações de espectadores.