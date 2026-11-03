Vítimas de feminicídio

Mais de 10 mil pessoas passaram pelo Jardim da Saudade Sulacap, localizado na Zona Oeste da cidade, no Dia de Finados. O destaque foi uma emocionante campanha contra o feminicídio, com cruzes floridas em tamanho humano e 1.571 rosas em homenagem às mulheres que foram vítimas desse crime no Brasil no ano passado.

Com o tema 'Feminicídio. Basta de vidas interrompidas', a iniciativa contou com a participação da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e Cuidados da Prefeitura do Rio. Os visitantes deixaram mensagens em um mural e receberam orientações sobre canais de denúncia e proteção às mulheres. A ação integrou o tradicional Finados com Arte, realizado há mais de 26 anos pelo Grupo Jardim da Saudade.