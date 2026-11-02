Lucas Lima posta foto de Theo, seu filho com Sandy, e brinca: 'Meu adulto responsável'

O tamanho de Theo, filho de Lucas Lima com Sandy, surpreendeu internautas em uma sequência de fotos compartilhadas pelo músico nas redes sociais. Ele publicou imagens tiradas ao longo do mês de outubro na noite do último domingo, 1º.

O menino aparece em dois registros: sentado de costas ao lado do pai em um restaurante e no banco do passageiro de um carro, segurando um livro. "Esse rapaz ao seu lado é o Theo?", questionou uma seguidora, ao passo que Lucas brincou: "Meu adulto responsável", com um emoji de risadas.

Theo está com 12 anos. Desde a infância, Sandy e Lucas optaram por não mostrar o rosto do menino, a fim de preservar sua privacidade. "Eu sustentei esse 'não' e, graças a Deus, o Lucas também sustentou e, mesmo separados, somos alinhados até hoje e foi uma decisão muito boa", disse a cantora sobre o assunto no programa Saia Justa, em setembro.

Além dos registros com o filho, Lucas compartilhou fotos de uma viagem pela Islândia com a namorada, a publicitária Nina Forlin, com quem assumiu o relacionamento em janeiro.

As imagens mostram o casal em belas paisagens naturais, incluindo cachoeiras, montanhas e a famosa aurora boreal. "Dump de outubro. Mês de níver, mês lindo e bagunçado, caótico e mágico. Mês contraditório, tenso e intenso mas muito, muito vivido", escreveu o músico na legenda do post.