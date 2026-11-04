Vivienne, filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, torna-se a quarta a retirar sobrenome do pai

Vivienne Jolie, filha de Brad Pitt e Angelina Jolie, retirou oficialmente o sobrenome do pai de sua identidade. Um juiz de Los Angeles concedeu a mudança legal à jovem de 18 anos após uma audiência realizada nesta segunda-feira, 2.

De acordo com o site Page Six, Vivianne entrou com um pedido para a remoção do sobrenome do ator de 62 anos em 20 de julho, apenas oito dias depois de chegar à maioridade junto com seu irmão gêmeo, Knox.

Os documentos apresentados pela jovem citam "razões pessoas" para a mudança no nome. Ela já vinha usando apenas o sobrenome da mãe para fins profissionais, como na produção do musical da Broadway The Outsiders, que ela produziu ao lado da atriz de 51 anos.

Com a mudança, Vivienne é a quarta dos filhos do ex-casal a remover o sobrenome do pai. Zahara, de 21 anos, fez a mudança em setembro, assim como Maddox, de 25. Já Shiloh, de 20, foi a primeira a fazer a alteração, ainda em 2024, quando completou 18 anos.

Conforme o Page Six, Knox teria omitido "Pitt" de seu diploma de graduação do ensino médio, mas ainda não há confirmação legal de que ele mudou o seu nome oficialmente. Angelina e Brad também são pais de Pax, de 22 anos.

As mudanças nos sobrenomes ocorrem em meio a uma disputa legal do ex-casal envolvendo a vinícola Château Miraval, na França. A briga na Justiça ocorre desde a polêmica separação dos astros de Hollywood em 2016.

O divórcio só foi finalizada em dezembro de 2024 mas, antes disso, vieram à tona evidências de um distanciamento entre o pai e os filhos.

Em 2023, chegou a circular nas redes sociais uma declaração de Pax, então com 16 anos, dizendo que Pitt era um "ser humano péssimo" e que os filhos tinham medo de ficar em sua presença.

Além disso, a intensa disputa judicial em torno da separação envolveu uma acusação de violência doméstica contra o ator, que teria sido o estopim para o afastamento.