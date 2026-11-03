Com gols no primeiro tempo, Massa Bruta faz 2 a 1 e iguala os 47 ponto

O time da casa chegou aos mesmos 47 pontos do Peixe, ultrapassando o rival na classificação, assumindo o oitavo lugar, por ter uma vitória a mais (13 a 12). O Alvinegro Praiano, em nono, pode terminar a rodada a dez pontos da zona de classificação à próxima Libertadores, que engloba os cinco primeiros colocados (G-5).
O Bragantino não ganhava dois jogos seguidos desde maio. O Santos, por sua vez, chega à terceira partida sem vencer. O atacante Neymar, suspenso, desfalcou a equipe da Vila Belmiro.
O placar foi alterado logo aos três minutos, em uma infelicidade de Rodinei. O santista se antecipou na marcação do atacante Henry Mosquera, mas acabou escorando de cabeça, para a própria meta, o cruzamento pela direita do também lateral Ryan.
O Peixe voltou a balançar as redes - agora, a favor - aos oito, mas o lance foi anulado. O atacante Everton Cebolinha finalizou para o gol o cruzamento de Álvaro Barreal que veio da esquerda. A bola, porém, saiu pela linha de fundo antes que o meia - improvisado na lateral - a alcançasse, levando a árbitra Edina Alves Batista a impugnar a jogada.
Aos 36, enfim, o Santos tirou o zero do marcador. Após tabelar com o atacante Gabriel, o meia Philippe Coutinho invadiu a área, tirou a marcação do zagueiro Gustavo Marques e fez um golaço, deixando tudo igual.
A comemoração dos visitantes, porém, durou apenas quatro minutos. Aos 40, Mosquera cruzou pela esquerda e o atacante Wallace Yan, quase na pequena área, mandou para a rede de cabeça, recolocando o Bragantino na frente.
Na segunda etapa, o Santos se lançou ao ataque e reclamou de um pênalti não marcado de Ryan sobre o atacante Rony, aos 35 minutos. O goleiro Thiago Volpi foi seguro quando necessário e ajudou a garantir os três pontos para o Massa Bruta.
Os demais jogos da 34ª rodada ocorrem entre terça (3) e sexta-feira (6). Nesta quarta-feira (4), a Rádio Nacional transmite a partida entre Botafogo e Atlético-MG, que se enfrentam no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 21h30 (horário de Brasília).